Liberalii încep precampania în București. CINE iese în față

După evenimentele de pe Arena Națională în care a fost implicat primarul general Gabriela Firea, liberalii încep să prindă curaj și testează terenul pentru alegerile locale din 2020. O parte dintre liberalii de la București au intrat deja în precampanie. Printre ei, Ovidiu Raetchi și Dan Cristian Popescu.

Liberalii au participat recent la campania de informare privind pericolul desfiinţării Pilonului 2 de pensii, împărțind pliante bucurestenilor pe această temă. Printre ei fostul primar general interimar al Capitalei, Răzvan Sava, pretendentul pentru Primăria Sectorului 4. În ceea ce îl privește pe Dan Cristian Popescu, acesta îndeplinește funcția de viceprimar la Sectorul 2 și nu ratează nicio ocazie să iasă în spațiul public.

Despre Ciprian Ciucu, consilier general al PNL, se zvonește că ar vrea să candideze la alegerile locale împotriva Gabrielei Firea, potrivit unor surse din partid. Ovidiu Raetchi, liberalul cu cel mai bun scor in Capitala la alegerile locale din 2016, este deja in precampanie in sectorul 5, cu 2-3 iesiri saptamanale pe strada.

În vederea luptei pentru Primăria Generală, PNL este însă îngrijorat de o nouă divizare a votului pe dreapta, având în vedere că au existat discutii că Vlad Voiculescu ar vrea să candideze la alegerile locale împotriva Gabrielei Firea, iar Nicușor Dan a început și el să se pregătească pentru 2020.