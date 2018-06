Victor Ponta anunță săptămâna FIERBINTE: CONDAMNAREA lui Liviu Dragnea, DEMITAREA lui Kovesi, SUSPENDAREA lui Iohannnis, moțiunea de cenzură și nou șef la SIE

Victor Ponta anunță că urmează cea mai importantă săptămână politică din ultima perioadă! SIE ar putea avea un nou șef, în persoana lui Gabriel Vlase, pe care Klaus Iohannis l-a propus la conducerea Serviciului după mai bine de 2 ani în care instituția nu a avut director. Totul depinde, însă, de PSD și ALDE. Liviu Dragnea a anunțat că e posibil să refuze propunerea lui Iohannis.

După Vlase, ar urma moțiunea de cenzură a PNL. Ponta și oamenii săi din Pro România o vor vota cu o singură condiție: Guvernul să fie format din oameni profesioniști din PSD, ALDE, Pro România și alte formațiuni din opoziție. Conform calendarului lui Ponta, tot săptămâna viitoare Iohannis ar urma să o demită pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

Finalul se anunță unul de foc. Pe 21 iunie, Liviu Dragnea urmează să afle sentința în prima instanță în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dacă Dragnea va fi condamnat, Ponta anticipează o declanșare a procedurilor de suspendare a președintelui Klaus Iohannis.

”Saptamana viitoare este “incarcata” cu 5 evenimente extrem de importante - se poate ca toata scena politica si directia Romaniei sa fie radical influentate prin deciziile care se vor lua :

1. Numirea unui nou Director al SIE ( dupa aproape 2 ani de interimat si cu o luna inainte ca Generalul Predoiu sa iasa la pensie conform legii) / avand in vedere ca Presedintele Iohannis a propus un membru PSD ( vicepresedinte al Partidului si vicepresedinte al Camerei Deputatilor) orice tragere de timp sau refuz din partea lui Liviu Dragnea este inca un gest iresponsabil - chiar daca cel propus nu este din Teleorman si nici din “Grupul Teldrum” nu vad niciun motiv rezonabil de respingere

2. Motiunea de cenzura a PNL / desi este un gest uzual pentru activitatea parlamentara cred ca este nepregatita si neserioasa - din acest motiv fara sanse / sunt convins ca ar fi bine ca incompetentul si obedientul Guvern condus de Viorica Vasilica Dancilă sa fie demis cat mai repede - insa in locul sau trebuie un guvern cu un Premier si ministri competenti, profesionisti , cunoscatori de limbi straine , capabil sa faca cinste Romaniei in 2019 cand vom asigura Presedintia UE , cu un sprijin larg din PSD, ALDE, ProRomania dar si din partidele aflate acum in Opozitie ; pentru o asemenea varianta voi vota oricand si eu si colegii mei parlamentari din ProRomania / o motiune strict limitata care sa duca la un Guvern PNL este total gresita si neserioasa - motiv pentru care nici nu o semnam, nici nu are rost sa o votam

3. Aplicarea deciziei CCR privind demiterea Laurei Codruta Kovesi de la DNA / poti sa discuti sau sa critici o decizie a CCR dar trebuie sa o aplici / Kovesi a politizat DNA si este direct responsabila de abuzurile comise de Portocala, Uncheselu , Onea & Co si trebuie sa raspunda pentru asta / schimbarea lui Kovesi nu va schimba insa sistemul - votarea de catre Parlament a modificarilor la Codul De Procedura Penala reprezinta singura solutie pentru ca in viitor sa evitam abuzurile ( pacat ca din 2016 pana acum nu au fost deja adoptate aceste modificari pentru ca Liviu Dragnea a negociat dosarele lui contra lor )

4. Decizia ICCJ in al doilea dosar al lui Liviu Dragnea / nu ma pot pronunta eu despre vinovatia sau nevinovatia lui Dragnea dar sunt revoltat de presiunile pe care le face la adresa judecatorilor folosind PSD, Guvernul, Parlamentul si televiziunile / am avut si eu un dosar penal , nu am vorbit in presa despre el, nu am folosit pe nimeni ca scut, mi-am dovedit nevinovatia in instanta si am fost achitat ( la fel au facut Tariceanu, Grebla, Rusanu, Diaconu si multi altii) / ceea ce face Dragnea este inadmisibil si periculos pentru noi toti

5. Daca Dragnea va fi condamnat a doua oara va incerca sa declanseze suspendarea lui Iohannis/ eu am trait momentele 2007 si 2012 si ii sfatuiesc pe fostii mei colegi din PSD sa se gandeasca bine inainte de a-l urma pe Liviu Dragnea in aceasta aventura politica - sa actionezi pentru niste principii ( chiar daca pierzi) este de inteles ; sa arunci tara in haos pentru supararea si problemele personale ale lui Liviu Dragnea reprezinta o eroare pe care PSD o va plati chiar mai scump decat pe cea din 2007

In cadrul #ProRomania am discutat si stabilit cum ne vom pozitiona in toate aceste teme importante / chiar daca suntem putini parlamentari vocea si votul nostru conteaza / vom face ceea ce credem noi ca este “Pro Romania” si sunt convins ca multi oameni vor fi de acord si alaturi de noi !”, e mesajul lui Victor Ponta.