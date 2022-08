Lidera extremei drepte din Italia este mare favorită să devină premier, dar este implicată într-un scandal uriaș

Liderul de extremă dreapta Giorgia Meloni, care conduce cursa pentru a deveni viitorul prim-ministru al Italiei, a fost acuzată luni de rivalii săi de campanie electorală ruşinoasă, după ce a postat o înregistrare video în care o femeie ucraineancă este violată de un migrant într-un oraş italian.

O femeie în vârstă de 55 de ani a fost agresată duminică dimineaţa pe un trotuar din oraşul Piacenza de către un solicitant de azil din Guineea, potrivit autorităţilor locale. Incidentul a fost filmat de o persoană aflată într-un apartament cu vedere spre stradă, iar agresorul a fost arestat, notează Al Jazeera, informează Mediafax.

Poliţia a confirmat arestarea şi a declarat că bărbatul a fost reţinut în timp ce ancheta continuă.

Giorgia Meloni, al cărui partid, Fraţii Italiei, conduce în sondaje înainte de alegerile naţionale din 25 septembrie, a postat pe Twitter înregistrarea video, care a fost postată pe site-ul unui ziar cu imaginea neclară, dar în care se aud clar strigătele femeii.

„Nu putem rămâne tăcuţi în faţa acestui episod atroce de violenţă sexuală împotriva unei femei ucrainene, săvârşit în timpul zilei în Piacenza de către un solicitant de azil”, a scris Meloni. „O îmbrăţişare pentru această femeie. Voi face tot ce pot pentru a restabili securitatea în oraşele noastre”, a scris Meloni.

Tweetul a atras o avalanşă de critici online, precum şi din partea adversarilor politici ai lui Meloni.

„Este indecent să foloseşti imagini ale unui viol. Şi mai indecent este să faci acest lucru în scopuri electorale”, a scris pe Twitter Enrico Letta, şeful Partidului Democrat (PD), de centru-stânga.

Un alt lider centrist, Carlo Calenda, a calificat Tweetul lui Meloni drept „imoral”. Igiaba Scego, o proeminentă scriitoare de origine somaleză, a acuzat-o pe Meloni că a exploatat victima violului. „Această campanie electorală este oribilă”, a scris ea.

