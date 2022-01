Liderii de sindicat de la ALRO Slatina vor începe luni negocierile pe marginea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate pentru perioada 1 martie 2022 - 1 martie 2023, potrivit unui comunicat remis vineri de AGERPRES.

"În viitorul apropiat, mai precis luni 10.01.2022, vom demara negocierile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate pentru perioada 01.03.2022 - 01.03.2023", se menţionează în comunicatul sindicatului citat.Pe de altă parte, Sindicatul Liber Alro arată că salariile angajaţilor societăţii comerciale nu au fost majorate în ultimii doi ani."Cu toate că s-au acordat în două tranşe bani de la Guvern ca sprijin de la stat, în ultimii doi ani salariaţilor li s-au mărit veniturile cu 0% când Alro nu s-a confruntat cu probleme atât de grave. Ce vom face acum?", se precizează în comunicatul semnat de preşedintele organizaţiei, Ioan Popa.Pe de altă parte, acesta a prezentat detalii despre întâlnirea avută joi de liderii sindicali de la Alro cu ministrul Energiei, Virgil Popescu."Discuţia s-a prezentat pe tema achiziţionării energiei electrice de către Alro la preţuri competitive şi nu speculative, aşa cum beneficiază şi marii consumatori de energie electrică din Uniunea Europeană şi încheierea de contracte pe termen lung direct cu producătorul de energie. Răspunsul d-lui ministru Virgil Popescu a fost următorul: În ceea ce priveşte marii consumatori de electricitate, vă informez că în MO. Nr. 1259 din 31.12.2021 a fost publicat textul Ordonanţei de Urgenţă nr. 143 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 precum şi pentru modificarea unor acte normative. Printre modificările de o importanţă deosebită pentru agenţii economici energo-intensivi se regăseşte tranzacţionarea bilaterală directă pe termen lung'", se menţionează în comunicat.Potrivit Sindicatului de la Alro, ministrul Energiei a transmis că a purtat discuţii privind achiziţionarea de energie electrică cu producători din Bulgaria şi Serbia."De asemenea a spus că, obligatoriu, minimum 40% din producţia de energie produsă în România va fi distribuită prin încheierea de contracte direct cu marii consumatori, lucru stipulat în O.G. A mai specificat în discuţiile purtate că în momentul actual Nuclearelectrica are plus de energie din luna martie 2022 şi că se pot încheia contracte şi pentru 2023. Pentru situaţia actuală a purtat discuţii de achiziţionare energie electrică cu producătorii din Bulgaria şi Serbia, facilitând astfel încheierea de contracte cu acestea", se precizează în documentul citat.Totodată, organizaţia sindicală arată că ministrul Energiei a asigurat că Alro nu poate disponibiliza angajaţi."Referindu-se la eventualele disponibilizări ne-a explicat că, prin acordarea de sprijin de stat pentru Alro în două tranşe a milioane de euro, nu se pot da oameni afară din societate, repercusiunea fiind returnarea din sprijinul acordat", notează Sindicatul Liber Alro.Liderul organizaţiei, Ioan Popa, a adăugat că a transmis rezultatele acestor discuţii angajaţilor care au participat la mitingul de joi."În plus am mai spus că încheierea de contracte actuale sau viitoare nu este de competenţa sindicatelor, rolul nostru fiind lupta pentru păstrarea locurilor de muncă şi mărirea salariilor angajaţilor", a menţionat Ioan Popa, citat în comunicat.Circa 400 de sindicalişti de la Alro Slatina, dar şi de la alte companii din Slatina şi din ţară au protestat, joi, în faţa Prefecturii Olt, solicitând "salvarea industriei româneşti", afectată de problemele de pe pieţele de energie şi gaze.La finele anului trecut, Alro a anunţat, printr-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti, că îşi va diminua în 2022 activitatea de producţie a aluminiului primar, din cauza situaţiei de pe pieţele de energie şi gaze, dar va implementa măsuri tehnologice care să permită o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile din sectorul de energie vor reveni la normal.Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală, şi este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, aceasta fiind de 265.000 tpa, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi Turnătoria cu o capacitate de 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat.Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.