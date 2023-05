Liderul FSLI, mesaj pentru greviști: 'Trebuie terminată greva cât timp avem susținerea populației' (surse)

Liderii sindicatelor din educație au anunțat miercuri seara că resping oferta Guvernului de majorări salariale etapizate și continuă greva. După cum stiripesurse.ro a relatat deja, surse din cadrul negocierilor de la Palatul Victoria au declarat că liderii sindicali ar fi recunoscut că și-au atins obiectele, însă sindicaliștii din teritoriu cer din ce în ce tot mai multe și refuză să oprească greva.

Scenariul în care liderii de sindicat par să se fi convins că nu are rost să continue greva este confirmat de un mesaj care circulă în rândul cadrelor didactice, atribuit președintelui Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu. Potrivit mesajului, Hăncescu face apel la găsirea unei modalități de încetare a conflictului de muncă, de teamă să nu se piardă sprijinul populației.

„Bună seara! Am văzut că sunt foarte nemulțumiți colegii ceea ce personal ii înțeleg. Din punctul meu de vedere cred că trebuie intr-un fel terminată greva cât timp avem susținerea populației, în psihologie se spune că de la susținere se poate trece imediat în dizgrație. De aceea trebuie făcută o scrisoare guvernantilor, comună, în care sa se spună cât mai vrem în plus și în care să ne exprimăm motivul pentru care am ales această grevă și această sumă. O scrisoare emoțională. Poate de la ceea ce au propus ei mai trebuie pulsat puțin (în negociere se pune o sumă un pic mai mare, nu foarte mult peste ceea ce au propus dacă vrem rezultat). Cred că ei, guvernanții, studiază variantele de finalizare a grevei și am înțeles că dacă vin cu o propunere prin OUG, pot apoi să ceară în instanță finalizarea grevei cu anumite consecințe. Este doar părerea mea. Seara bună!”, se arată în mesajul distribuit pe grupurile de cadre didactice și atribuit liderului FSLI.

Câți bani oferă Guvernul din iunie

Oferta de majorare a salariilor cu 1000 de lei brut din luna iunie ar însemna o creștere de 25% pentru debutanții din preuniversitar. Net ar însemna un plus de 600 de lei/lună.

La câștigul salarial mediu brut, care este astăzi de 7313 lei, un plus de 1000 de lei ar însemna 14%. În preuniversitar, unde salariul mediu brut este de 6550 de lei, creșterea ar fi de 15%, iar în mediul universitar, unde salariul mediu brut este de 7400 de lei creșterea ar fi de 13,5%.

Impactul bugetar brut ar fi de aproape 2 miliarde de lei.

Potrivit unor surse, sidicatele insistă ca salariul debutanților să ajungă la 4700 de lei încă de anul acesta.