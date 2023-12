Liderul opoziţiei din Belarus avertizează SUA că abandonarea Ucrainei în lupta împotriva Rusiei: Ar amenința securitatea întregii Europe de Est

Liderul în exil al opoziţiei democratice din Belarus, Svetlana Tikhanovskaia, avertizează Statele Unite că abandonarea Ucrainei în lupta împotriva Rusiei şi împotriva preşedintelui Vladimir Putin ar ameninţa securitatea întregii Europe de Est, relatează CNN.

„Poporul belarus şi ucrainenii se confruntă cu acelaşi inamic – ambiţiile imperialiste ale Rusiei. Şi trebuie să luptăm împreună”, i-a spus opozanta belarusă Svetlana Tikhanovskaia analistului şef de securitate naţională de la CNN, Jim Sciutto.

„Fără o Ucraină liberă, independentă şi sigură, nu va exista un Belarus sigur. Dar şi invers. Fără un Belarus liber, va exista o ameninţare constantă pentru toţi vecinii noştri din întreaga regiune”, a adăugat ea.

Soţu ei a fost închis după ce a anunţat că va fi candida împotriva liderului Belarusului, Alexander Lukaşenko, la alegerile prezidenţiale din 2020. În cele din urmă, ea a candidat în locul lui la alegerile considerate în general frauduloase.

Tikhanovskaia a fugit cu copiii ei în Lituania în acelaşi an, după ce guvernul lui Lukaşenko, cu ajutorul Rusiei, a contracarat în forţă protestele pro-democraţie.

Tikhanovskaia spune că are puţine detalii despre siguranţa soţului ei în închisoare, declarând pentru CNN: „Nu am informaţii despre soţul meu din luna martie a acestui an. [Avocatul] nu are voie să-l viziteze, scrisorile nu sunt livrate. Deci nu sunt sigură dacă este în viaţă.”

Statele Unite pot juca un „rol crucial” în eforturile belaruse pro-democraţie, a spus Tikhanovskaia, dar ea şi-a exprimat teama că un nou preşedinte american ar putea anula progresul diplomatic.

Referindu-se la campania prezidenţială a fostului preşedinte Donald Trump, care a vorbit în mod repetat cu simpatie despre dictatori, inclusiv despre Putin, ea a spus că speră ca acesta să fie învins în 2024.

„Trebuie să îi ajutăm pe ucraineni să câştige această luptă împotriva Rusiei până la următoarele alegeri din SUA”, a declarat ea.