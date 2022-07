Liderul PER: Liberalizarea prețurilor la energiei a fost o ticăloșie, nu ne obliga nimeni!

Liderul PER, Dănuț Pop, spune luni că se bucură de faptul că guvernantii discuta oficial propunerile facute de Partidul Ecologist Roman pentru criza energetica si a gazelor.

„PSD vorbeste public PNL-ului despre plafonare si nationalizare. Sper ca de data asta PNL-istii sa nu ignore solutiile noastre spuse prin gura PSD! PSD spune că liberalizarea prețurilor la energiei a fost un eșec. Noi spunem că a fost o trădare a interesului national și o ticalosie, mai ales ca nu ne obliga nimeni! O puteam amână până la calendele grecești. Era doar o recomandare! Vom urmari in continuare cu interes ce decizie va lua coalitia si speram prin aplicarea solutiilor recomandate din toamna anului trecut de catre PER să evite cresterea facturilor la gaze si curent in aceasta iarna”, a declarat Dănuț Pop, potrivit unui comunicat de presă.