Liderul PNL care îl avertizează pe Marcel Ciolacu: ‘Nu am văzut nicio lucrare făcută pe PNRR: eu nu cred că va avea vreo reușită’

Banii din PNRR devin un subiect fierbinte în administrația centrală și locală!

Deocamdată nu am văzut nicio lucrare făcută pe PNRR, avertizează președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe. Liderul forului județean e de părere că întreg programul e sortit eșecului, din mai multe motive.

„Deocamdată nu am văzut nicio lucrare făcută pe PNRR. Toți aleșii au așteptat că o să primească o grămadă de bani. Iată că n-am văzut nimic concret!

În bugetul țării nu e cuprinsă cofinanțarea prin PNRR și atunci o să fie foarte greu să putem trage bani de aici. Va fi o chestiune dificilă pentru autoritățile locale. Eu nu cred că acest proiect, așa cum a fost făcut, modificat și regândit, va avea o reușită.

Plus că o să fie mulți la nivel local care vor pierde aceste finanțări din diverse motive. Deocamdată acești bani europeni așteaptă să fie cheltuiți. Sper ca la nivel guernamental să se înțeleagă asta și să se miște procedurile mult mai repede”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, la postul de radio Napoca Live.

Vezi și: Marcel Ciolacu oferă detalii halucinante: ce 'minuni' a mai găsit în PNRR-ul României

Alin Tișe: „Putem pierde bani!”

„Edilii așteaptă semnarea de contracte, atât pe programul Anghel Saligny, cât și pe PNRR. Noi toți așteptăm, dar din păcate birocrația noastră și modul în care am guvernat pe anumite componente fac practic imposibilă atragerea acestor bani în timp record, așa cum e nevoie. Vom vedea cum evoluează lucrurile, dar așa cum sunt azi evident că sunt nemulțumit în totalitate de ce înseamnă PNRR. Se putea atrage mult mai mult din acești bani. Presiunea pe Guvern din toate direcțiile, ghidul, modul cum gândim au făcut să ajungem la o situație în care încă nu avem bani trași pe PNRR.

Putem pierde bani, pentru că nu știm să drămuim acastă relație și să găsim soluțiile eficiente. Am complicat foarte mult lucrurile și am repartizat banii pe criterii de nimeni știute, ca să mulțumim pe toată lumea, nemulțumind pe toată lumea când criteriile nu sunt clare”, a concluzionat Alin Tișe în intervenția sa.

Context

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va merge la Bruxelles pentru a încerca renegocierea PNRR-ului, asta pentru că, în prezent, acesta este structurat greșit. Ciolacu arată că, pe lângă faptul că reformele propuse sunt haotice, în PNRR sunt prevăzute, de exemplu, piste de biciclete în comune care nu au acces la apă curentă și canalizare: „Este structurat gresit. Nu are o coerenta in aplicarea reformelor. Pensiile speciale trebuiau sa fie la pachet cu legea pensiilor. Legea salarizarii: sa vedem unde sunt prioritatile, acolo trebuiau sa fie categorii, sa fie grupate. Nu a fost o coerenta si un plan strategic de aplicare a PNRR. Sunt proiecte care nu au rost, piste de bicicleta in comune in care nu ai apa si canal. Sunt granturi in zone pe care nu puteai sa le finalizezi pana in 2026. Avem termen sa negociem PNRR pana in 31 august. O sa ajung pana atunci la Bruxelles, o sa mearga si ministrii de resort.” (continuarea, aici).