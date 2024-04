Liderul PSD îi taie macaroana lui Rareș Bogdan: 'Nu am făcut alianța să ajungă Marcel Ciolacu președinte, cu atât mai puțin Nicolae Ciucă'

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a pledat vineri pentru stabilitate politică. El afirmă că alianța electorală cu PNL nu a fost făcută „să ajungă Marcel Ciolacu președinte, cu atât mai puțin Nicolae Ciucă”.

„Ne trebuie stabilitate politică. Nu putem construi fără stabilitate politică. Vor trece aceste alegeri locale. De asta mă și mir - văd la televizor președinți de partid, după ce au fost miniștri și au avut zero autostrăzi, cu strigă că cele două partide distrug democrația din România... Noi, local, la Suceava, suntem adversari cu PNL și PNL este adversar cu noi. Nu a distrus nimeni nicio democrație. Cu adevărat, în acest moment, avem o poziție de guvernare”, afirmă Marcel Ciolacu.

Liderul PSD afirmă că alianța electorală cu PNL a fost făcută „împotriva partidelor populiste și extremiste care vin și mint românii, care vin și nu prezintă nicio alternativă”.

„Nu am făcut această alianță electorală să ajungă Marcel Ciolacu președinte, cu atât mai puțin Nicolae Ciucă. Am făcut această alianță electorală pentru stabilitate politică. Nu decidem noi. Acest lucru va fi decis de români. Nu vreau să vorbesc de pas cu pas, dar cred că - cum se spune în Moldova: pâș-pâș - sunt ferm convins că românii vor înțelege foarte bine momentul dificil prin care trecem cu toții”, încheie Ciolacu.

Rareș Bogdan vrea o coaliție cu PSD pentru încă 10 ani: Vioara întâi să fie Nicolae Ciucă

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, miercuri, că își dorește ca actuala coaliție cu PSD să continue încă 10 ani de zile, cu liderul liberalilor Nicolae Ciucă președintele țării.

„Cam 10 ani de aici înainte, ca în Germania. În coaliția CDU-SPD, din care din când în când mai făcea parte FDP-ul liberal, un fel de UDMR, sigur în altceva, nu au legătură cu etnia în FDP-ul German, vioara întâi a fost permanent CDU. Eu îmi doresc ca vioara întâi să fie Nicolae Ciucă, respectiv PNL, în parteneriat cu SPD-ul nu al domnului Scholz sau al domnului Schroeder, ci al domnului Ciolacu”, a declarat Rareș Bogdan, la Digi24, după ce a fost întrebat care este punctul până în care PNL își dorește coaliția cu PSD.

Prim-vicepreședintele PNL a reiterat, spunând că își dorește ca în următorii 10 ani liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, să fie președintele țării.

„Când am vorbit de 10 ani, vorbind despre doamna Merkel, cu regim parlamentar ca și cel german, în care cancelarul are și roluri pe care le are președintele, am vorbit de fapt despre o proiecție de putere pentru 10 ani a unui nou președinte, Nicolae Ciucă”, a afirmat Rareș Bogdan, întrebat dacă își dorește o coaliție pentru următorul deceniu cu aceiași doi președinți ai PSD, Marcel Ciolacu, și PNL, Nicolae Ciucă.