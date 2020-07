Liderul sindicatelor din industria alimentară aruncă bomba. România poate hrăni 80 de milioane de oameni. Factorul politic a distrus tot

Dragoș Frumosu, liderul Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, a Băuturilor, Tutunului și Ramuri Conexe „SINDALIMENTA”, afirmă într-un interviu pentru Jurnalul Național că România are potențial să hrănească 80 de milioane de oameni, însă situația industriei alimentare actuale arată clar că nu putem hrăni nici măcar 15 milioane de români.

„Avem un potențial de a hrăni 80 de milioane de guri și astăzi nu suntem capabili să asigurăm materia primă pentru 15 milioane de români, cărora să le dăm produse proaspete și ieftine, produse românești, cu gust recunoscut de o lume întreagă, spune Dragoș Frumosu, care consideră că România are potențial să fie în primele trei țări la producția de alimente din întreaga Europă.

Pentru ca așa ceva să fie posibil, Dragoș Frumosu, care recent s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), consideră că este nevoie de un plan concret pentru agricultură, unul complex, pe termen scurt, mediu și lung.

„Să producem materie primă în țară, să aducem plus valoare, să creăm locuri de muncă. Un program cu termene și bugete anuale, agreat de toate asociațiile și patronatele din agricultură și industria alimentară și pecetluit în Parlamentul României. Planificarea cred că este rădăcina economiei unei țări”, a explicat Dragoș Frumosu.

Liderul sindical, care acum conduce Departamentul pentru Industrie Alimentară al PPU (social-liberal), consideră că responsabilitatea pentru distrugerea agriculturii românești aparține factorului politic.

„Cred că agricultura, baza materiei prime pentru industrie, a fost distrusă treptat, cu bună-știință, de interesele personale ale anumitor politicieni, care au considerat că pot câștiga mai bine dacă coordonează niște importuri, în dauna producției autohtone. Am vândut terenuri agricole, am închis fabrici cu potențial și s-a folosit terenul pentru imobiliare, marile lanțuri de magazine au importat produse alimentare și le-au pus la raft la prețuri mai mici decât produsele noastre, s-au distrus centrele de colectare a legumelor și fructelor, mii de hectare de sere, au fost descurajați țăranii să se asocieze etc. Așa am devenit la unele produse alimentare dependenți de importuri. Să ajungem să importăm pastă de roșii, să o diluăm și să o îmbuteliem în România sau să importăm caise și piersici ca să facem compot este de neconceput. Sunt foarte multe de spus, dar cred că s-a distrus intenționat, totul fiind făcut în defavoarea economiei naționale și a românilor”, a mai spus Dragoș Frumosu.