Lisa-Marie Presley afirmă că 'i-a fost teamă' să aibă copii cu Michael Jackson

Cântăreața americană Lisa-Marie Presley a afirmat că "i-a fost teamă" să aibă copii cu Michael Jackson, cu care a fost căsătorită între anii 1994 și 1996, din cauza presiunii mediatice exercitate asupra acestuia în acea perioadă, potrivit Mediafax.

În timpul mariajului lor, fostul "rege al muzicii pop" se confrunta cu acuzații privind molestarea sexuală a unui copil în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Căsătoria lui Jackson cu Lisa-Marie Presley a fost foarte comentată public, mulți susținând că între cei doi nu existau relații intime.

Cântăreața americană în vârstă de 51 de ani, fiica lui Elvis Presley, a negat zvonurile și a declarat că în acea perioadă ea și Michael Jackson se iubeau foarte mult.

Cu toate acestea, Lisa-Marie s-a temut să aibă copii cu celebrul cântăreț din cauza presiunii mediatice exercitate asupra lui Michael Jackson.

Potrivit publicației britanice The Mirror, decizia cântăreței americane de a nu avea copii i-a produs frustrări lui Michael și l-a determinat să înceapă o nouă relație, cu asistenta medicală Debbie Rowe, pentru a-și întemeia o familie.

Prin urmare, la scurt timp după divorțul de Lisa-Marie, Michael Jackson s-a căsătorit cu Rowe, care a rămas imediat însărcinată. Cei doi au divorțat în 1999, după trei ani de căsnicie, iar Jackson a primit custodia unică a fiului și fiicei lor, Prince Michael Jr. și Paris.

Recent, însă, Rowe a afirmat într-un interviu pentru presa din Marea Britanie că starul nu este tatăl biologic al celor doi copii ai lor și că nu a întreținut niciodată relații sexuale cu acesta.

Starului pop i-au fost aduse, de-a lungul timpului, numeroase acuzaţii de pedofilie. Artistul a negat acuzaţiile din 1993 privind abuzarea sexuală a minorului Jordan Chandler şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari. În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani. În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Decesul a survenit în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.