LIVE VIDEO Au început PROTESTELE cu mii de oameni, la Chișinău: Vladimir Plahotniuc cere REVOLUȚIE

UPDATE

Mai mulți simpatizanți PD au aruncat în curtea Președinției curcani.

UPDATE

Manifestanții au ajuns în fața clădirea Președinției, unde cer demisia președintelui Igor Dodon. Aceștia scandează: „Iuda”, „demisia”, „Noi suntem poporul, Dodon e trădătorul”, „țara nu se vinde”.

Mulțimea se îndreaptă spre clădirea Președinției cu rezoluția „pentru apărarea țării”.

În PMAN a fost votată rezoluția „pentru apărarea țării”, prin care îl acuză pe Igor Dodon de trădare de țară și finanțare ilegală. De asemenea, în rezoluție se cere organizarea alegerilor parlamentare anticipate concomitent cu alegri prezidențiale.

UPDATE

Andrian Candu: „Puterea o deține poporul. Doar poporul sunt în drept să dețină cine merită să guverneze în această țară. RM este o țărișoară mică. Salutăm decizia de astabili alegerile parlamentare pe 6 septembrie”.

Mulțimea scandează „Moldova fără Dodon”.

Eleonora Graur: „Îmi dau lacrimile să văd atâta lume adunată aici, care nu-i este indiferent de Republica Moldova. Noi suntem pentru Moldova. Vă asigur că noi vom lupta ca în Moldova să existe stabilitate, un viitor luminos. Mă adresez către cei care au votat PSRM și ACUM, nu cred că ați votat ca ei să vândă țară. Maia Sandu a vândut țara pentru funcția de prim-ministru. Igor Dodon a vândut țara pentru federalizare. Andrei Năstase a vândut țara pentru funcția de ministru”.

UPDATE

"Dragi compatrioți, pentru că astăzi s-au adunat adevărații patrioți ai Republicii Moldova. Eu am auzit o noutate extraordinară. Mi-au spus că Dodon au dormit la ei acasă. Ei au dormit în ambasada Federației Ruse noaptea trecută. Când noi și membrii PDM dormea acasă el și-a găsit alt adăport, aoclo se simte confortabil. Trecem prin clipe complicate. Se mai întâmplă. Președintele PDM nu a aceeptat să vândă țara", a spus Pavel Filip.

"PDM demonstrează că Moldova este un stat independent şi merge înainte aşa cum a spus şi Vlad Plahotniuc. Moldova se află în pericol. Noi nu trebuie să-i dăm voie lui Dodon, care a recunoscut că este un agent al Mosocovei. El s-a manifestat ca un fricos. Noi, veteranii, eu personal am fost în prima linie cu toți camarazii. Dodon și-a vândut sufletul, nu are dreptul să intre în biserică, el a vândut țara. Plahotniuc este un patriot! Patriotul Moldovei, Plahotniuc", a spus, în fața protestatarilor și Generalul Ţurcanu, președinte PDM, Cimișlia.

Citește și: Surse Dezvăluirea care aruncă-n aer alegerile prezidențiale! Cine e omul susținut de Viorica Dăncilă

Știrea inițială

Mii de oameni participă, la ora transmiterii știrii, la Chișinău, la un miting de susținere a ordinii constituționale, în contextul deciziilor politice din ultimele 24 de ore. Liderul PDM Vlad Plahotniuc cere alegerea unui nou președinte, relatează publika.md.

"A încercat (n.r.: Dodon) să federalizeze țărișoara noastră, să o împartă pe raioane, să o dea străinilor. Pentru că el a trădat poporul. Dupa fărădelegile făcute, Dodon trebuie să demisioneze și trebie să organizăm concomitent cu alegerile anticipate și alegerea unui nou președinte al Moldovei, din neamul nostru. Să vedem cine îi mai votează pe 6 septembrie în alegerile anticipate. Iar noi vom face tot ce e posibil ca concomitent cu alegerile parlamentare anticipate să aibă loc alegeri prezidenţiale. Dodon a încălcat jurământul. Noi, moldovenii, îl somăm să demisioneze din funcţie. Să-şi recunoască eşecul în încercarea de a-şi vinde ţara. Este un trădător. Am venit să arătăm un mesaj de solidaritate. Este o lovitură de stat. Jos Dodon! Noi, PD, am încercat să facem o alianţă, să mărim salarii, pensii mai mari, însă a venit Dodon să mă convingă să împărţim ţara. Nu am acceptat condiţiile lui, nu am acceptat să-mi trădez ţara. Am auzit o noutate bună astăzi. Mi s-a spus că Dodon împreună cu familia sa a dormit pentru prima data la el acasă, în Ambasada Federației Ruse la Chișinău. El și-a găsit un alt adăpost unde se simte sigur. Trecem prin clipe complicate. Sunt puse la încercare valorile și credința noastră.", a spus Vlad Plahotniuc, în timpul mitingului.

Citește și: Exploziv! De unde a fost dată afară ‘soacra’ lui Liviu Dragnea

La eveniment participă mii de moldoveni.

Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar al Rep. Moldova, după suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate în data de 6 septembrie.

Citește și: Șocant! Directivă clară primită de gardienii lui Liviu Dragnea de la Rahova

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a emis duminică o hotărâre pentru dizolvarea Parlamentului.

Președintele Igor Dodon a înnoptat aseară pe teritoriul ambasadei Federației Ruse care se află în Chișinău. Mai exact, a dormit în hotelul ambasadei care se află pe teritoriul diplomației de la Moscova, scrie deschide.md.

Citește și: Surse Dezvăluirea care aruncă-n aer alegerile prezidențiale! Cine e omul susținut de Viorica Dăncilă

Publika.md a făcut publice imagini în care Dodon îi spune lui Vlad Plahotniuc că vrea să federalizeze Republica Moldova şi că primeşte până la un milion de dolari pe lună din Federaţia Rusă.

În convorborea cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, Igor Dodon spune că primea 700 de mii – 1 milion de dolari pe lună de la ruși, dar că de la 1 aprilie finanțarea a fost oprită.

Citește și: Exploziv! De unde a fost dată afară ‘soacra’ lui Liviu Dragnea

Dodon l-a întrebat pe vicepremierul rus Dmitri Kozak, în data de 6 iunie, ce să facă mai departe, având în vedere finanțarea. La rândul său, Kozak i-ar fi i-a promis că va vorbi cu Vlad Plahotniuc, ca să-i dea lui Dodon bani pentru partid.