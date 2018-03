Liviu Dragnea a cerut, Viorica Dăncilă a executat: Începe marea evaluare a ambasadorilor, consulilor și atașaților comerciali / SURSE

În urma solicitării exprimate de Liviu Dragnea în Congresul PSD, premierul Viorica Dăncilă a trimis către Ministerul de Externe o scrisoare prin care îi solicită lui Teodor Meleșcanu nominalizarea de urgență a ambasadorului României în Israel și evaluare tuturor ambasadorilor și consulilor, susțin surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Liviu Dragnea i-a solicitat, la Congresul PSD, ministrului de Externe să facă, foarte rapid, o propunere pentru funcţia de ambasador al României în Israel. El a declarat că „este inadmisibil să stăm mai mult de un an de zile fără ambasador în această ţară foarte importantă”.



„Vreau să folosim cu inteligenţă deschiderea din ce în ce mai mare pe care statul Israel o are faţă de România şi în acest context îl rog pe ministrul de Externe ca foarte rapid, foarte rapid să transmită primului ministru şi preşedintelui României propunerea pentru ambasador în Israel din partea României. Este inadmisibil să stăm mai mult de un an de zile fără ambasador în această ţară foarte importantă”, a afirmat Dragnea.

Potrivit acelorași surse, Viorica Dăncilă a trimis o scrisoare și către Ministerul pentru Mediul de Afaceri prin care solicită evaluarea tuturor atașaților comerciali.