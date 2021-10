Liviu Dragnea acuză ABUZURILE din Penitenciarul Rahova: Susține că i s-a îngrădit dreptul la credință

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre abuzurile din Penitenciarul Rahova, acolo unde spune el, i s-a îngrădit dreptul la credință.

"Am avut și COVID în decembrie. Mi s-au făcut vaccinuri. Nu mi s-a dat posibilitatea să decis, așa cum nu i s-a dat nimănui. Dacă nu doreai, erai scos de la muncă.

N-am plans, sunt un om credincios. Din păcate, la Rahova, cât am stat eu acolo, Biserica a fost închisă. Nu au vrut să repartizeze un preot. Am fost vizitat acolo doar de Nunțiul Papal, cu un mesaj de la Sfântul Părinte, și o distincție. A venit la vizită, la cușetă, la peretele despărțitor.

Nu am cerut tratament preferențial, ci să am cel pe care îl au ceilalți deținuți. Am avut un tratament mai rău decât ceilalți", a spus Liviu Dragnea.