Liviu Dragnea, mesaj la ceas de seară după vizita la Iași: 'Am câteva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis'

„Am câteva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defăimează zi de zi România”, își începe Liviu Dragnea postarea, pe Facebook, după vizita pe care a avut astăzi Iași.

„Am câteva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defăimează zi de zi România! Am fost astăzi la Iași alături de colegii mei și de simpatizanți ai PSD și oamenii știu adevărul!

Anunțul care dă PESTE CAP mini-vacanța bugetarilor: Se pregătește o epurare politică acuza liberalii

Iohannis și ai lui sunt din ce în ce mai nervoși. Vad că românilor începe să le meargă bine. Este singura explicație pentru modul în care acționează sistematic, mânați de ură împotriva propriului popor, pentru a bloca măsurile care aduc bunăstare.

Ei au închis spitale, noi le-am redeschis, am făcut investiții și facem în continuare. Numai în acest an avem 16 miliarde de lei în plus pentru sănătate față de ce a avut Cioloș. Noi am mărit salariile medicilor și tot noi vom construi și autostrăzile, cu toate piedicile pe care ni le pun.

Iohannis și ai lui sunt nervoși că fermierii români își primesc subvențiile la timp, că agricultura românească produce mâncare sănătoasă pentru români, că România a ajuns în guvernarea PSD pe primul loc la producția de porumb și floarea-soarelui în Europa. Când au fost ei la guvernare, fermierii români au stat nouă luni, un an, fără subvenții, iar Franța era pe primul loc la producția de porumb.

Îți pui întrebarea legitimă: pentru cine acționează acesti oameni, ce interese au? Eu nu cred că urmăresc interesele României, pentru că nu poți să urmărești binele românilor când acționezi împotriva lor. Ei promovează violența, ura și veninul și își doresc să fie țara dezbinată!

Aceasta este diferența fundamentală dintre noi și ceilalți. Noi suntem pentru o Românie stabilă, pentru o Românie sănătoasă, pentru o Românie bogată, care să devină din ce în ce mai puternică. Ei vor o Românie la cheremul altora, noi credem că România merită mai mult!”, scrie Dragnea pe Facebook.