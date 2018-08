Liviu Pop a publicat hotărârea prin care instanţa 'constată calitatea de succesor în drepturi al FDGS faţă de Grupul Etnic German'

Senatorul PSD Liviu Pop a publicat vineri hotărârea prin care instanţa ''constată calitatea de succesor în drepturi al FDGS faţă de Grupul Etnic German'', ca răspuns al criticilor primite după ce a catalogat Forumul German drept o ”organizație nazistă”, potrivit Mediafax.

”Nu am nimic cu etnicii germani şi respect orice minoritate din România, însă reacţia unora din ţară şi din străinatate mă obligă să detaliez cele spuse ieri în emisiunea de la postul Antena 3. Am spus atunci că am lecturat în presa vremii despre faptul că Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu este continuatorul Grupului Etnic German (organizaţie fascistă). Am ataşat cererea de chemare în judecată a FDGS prin care se solicita următorul lucru: ''Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)''. Ataşez şi hotărârea judecătorească prin care instanţa admite cererea formulată de FDGS si ''constată calitatea de succesor în drepturi al FDGS faţă de Grupul Etnic German''. Întrebare: Au făcut Primăria Sibiu (primar Klaus Werner Iohannis), Consiliul Municipal Sibiu sau FDGS apel în 15 zile la această hotărâre, aşa cum spune hotărârea judecătorească că aveau dreptul?”, a scris Liviu Pop pe pagina sa de Facebook.

El a postat și cererea de chemare în judecată a Primăriei municipiului Sibiu și decizia instanței de judecată.

Un oficial german, Bernd Fabritius, a cerut vineri Guvernului un punct de vedere în acest sens, în timp ce FDGR le solicită liderilor PSD să se delimiteze de afirmațiile lui Pop, după ce acesta a catalogat Forumul German drept o ”organizație nazistă”.

Un înalt reprezentant al partidului de guvernământ din România insultă într-o manieră inacceptabilă organizația minorității germane. Liviu Pop, reprezentant al social-democraților din România, președinte al Comisiei de Învățământ din Senat și fost ministru al Educației, a numit organizația unei minorități naționale recunoscute în România, comunitatea germană din România, , într-un interviu public. Astfel, o campanie regretabilă de defăimare continuă în mod inacceptabil. De ceva timp, minoritatea germană din România este calomniată în mass-media pro-guvernamentale și insultată în mod colectiv, cu scopul de a prejudicia imaginea președintelui Klaus Johannis, membru al acestei minorități. Faptul că atacurile sunt continuate de către înalți reprezentanți ai partidului de guvernământ, social-democrat, este inacceptabil și necesită o condamnare fermă! Am cerut Guvernului României un punct de vedere”, a scris pe contul său de Facebook Bernd Fabritius, împuternicitul al guvernului federal german pentru chestiunile privind strămutații germani și minoritățile naționale.

Și Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) a reacționat la afirmațiile făcute de Liviu Pop. FDGR le solicită liderului PSD, Liviu Dragnea și premierului României Viorica Dăncilă să se delimiteze de „calomiile” debitate de unii social-democrați.

„Forumul Democrat al Germanilor din România condamnă cu fermitate calomniile ordinare debitate de senatorul PSD, Liviu Pop, joi seara, conform cărora FDGR ar fi continuatorul organizației naziste Grupul Etnic German din România. FDGR este reprezentantul legitim al minorității germane în baza Constituției României și a legislației în vigoare, având un statut aprobat de către instanțele din România și fiind înscris în Registrul organizațiilor neguvernamentale. FDGR este reprezentat în Parlament și în structurile guvernamentale ale României. Cerem public PSD, Președintelui acestuia, Liviu Dragnea, Președinte al Camerei Deputaților și Prim-ministrului României, Viorica Vasilica Dăncilă, să se delimiteze public de astfel de calomnii pe care le-au debitat și le debitează în continuare unii membrii ai acestui partid”, a afrimat președintele FDGR, Paul-Juergen Porr, într-un comunicat de presă publicat pe Facebook.

De asemenea, USR precizează că prin afirmațiile făcute de Liviu Pop, respectiv că Forumul German e continuatorul Grupului Etnic German, „o organizație nazistă”, senatorul PSD a susținut un discurs anti-european.

„USR se solidarizează cu Forumul Democrat al Germanilor din România și condamnă declarațiile făcute de senatorul PSD Liviu Pop, prin care arată un discurs iliberal și anti-european. USR îndeamnă la respectarea drepturilor tuturor minorităților din România”, precizează USR pe rețeaua de socializare citată.

Senatorul PSD Liviu Pop a declarat joi că președintele României, Klaus Iohannis, a condus o organizație, care este un continuator al unui forum german nazist.

”Cred că măcar atâta gram de conștiință națională are domnul președinte Iohannis. Pentru că, în fapt, amânarea rectificării bugetare înseamnă necheltuirea unor bani de către anumite instituții publice și nesuplimentarea fondurilor pentru alte instituții public, care are ca singur efect deficitul bugetar.Trebuie să spun că dânsul (Klaus Iohannis-n.r) face o acuzație ipocrită din perspectiva zilei de 23 august și în perspectiva fostei demnități a domniei sale, aceea de președinte al unui continuator al unui Forum...grupului...organizația aia nazistă. A condus forumul german (Iohannis-n.r), care a fost continuatorul acelui grup care știm clar că a fost condamnat public vis a vis de...”, a afirmat Liviu Pop joi seară la Antena 3.

După afirmațiile făcute, senatorul PSD nu a vrut să și le asume, acesta susținând că a luat informațiile de pe internet.

„Asta nu o spun eu, o spun alții, am citit-o în presa vremii, am văzut-o clar. Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă, corect? Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă condamnată pentru crime de război la Nurnberg. Dacă Forumul German nu e continuatorul Grupului Etnic German aştept oficial lucrurile acestea, eu am spus ce citesc de pe net. Dar în ziua de 23 august să faci declaraţii de genul acesta şi în anul Centenarului, mi se pare un pic deplasat din partea şefului statului, care trebuie să fie mediator” a mai spus senatorul social-democrat”, a adăugat Pop.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis joi, un mesaj cu ocazia Zilei Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, apreciind că ”nicio utopie nu s-a dovedit mai sângeroasă decât fascismul și comunismul” și că, în prezent, tentația iliberalismului este extrem de mare.

„Astăzi, la mai bine de un secol de la instalarea primelor regimuri totalitare, putem spune, fără teama de a greși, că nicio utopie nu s-a dovedit mai sângeroasă decât fascismul și comunismul. Regimurile inspirate de aceste ideologii, opuse liberalismului și democrației, au avut repercusiuni majore asupra dezvoltării politice a statelor din Europa Centrală și de Est. Viețile a milioane de persoane au fost distruse. În încercarea de a crea omul nou, uzând de politici îndreptate împotriva condiției umane și construind societăți bazate exclusiv pe teroare, cele două regimuri au lăsat în urma lor milioane de victime față de care, astăzi, ne manifestăm recunoștința și compasiunea”, se arată în mesajul președintelui Klaus Iohannis.