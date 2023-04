Loredana Toma este nemulțumită de parcursul la Campionatul European de haltere

Sportiva Loredana Toma, triplă medaliată cu aur la cat. 71 kg la Campionatele Europene de haltere de la Erevan, a declarat, luni, la sediul Ministerului Sportului, că rezultatul nu este unul extraordinar pentru care să se bucure trei săptămâni la rând.

"Sper că am reuşit să îi bucurăm pe toţi românii cu performanţele noastre de la Erevan. Noi vom face tot ce ne stă în putinţă să îi bucurăm în continuare până la sfârşitul anului şi în anul olimpic 2024. Aceste medalii nu reprezintă un rezultat extraordinar de care ar trebui să mă bucur trei săptămâni la rând. Mă bucur că le-am luat, dar eu am un obiectiv mult mai măreţ. De asta am ajuns unde am ajuns, pentru că îmi doresc mereu mai mult de la mine şi încerc să ajung cât mai sus posibil", a afirmat Toma, prezentă la festivitatea în care ministrul Sportului, Eduard Novak, i-a felicitat pe medaliaţii de la CE de haltere, conform Agerpres.

"Pentru noi urmează acum pregătirea pentru Campionatele Mondiale. Iar Campionatele Mondiale nu vor fi un antrenament, se anunţă un concurs foarte greu, poate cel mai greu din ultimii ani, pentru că toţi sportivii sunt determinaţi să meargă la Paris. Aşa că nu va fi un antrenament acolo", a explicat Loredana Toma.

Mihaela Cambei, triplă medaliată cu aur la cat. 49 kg, a afirmat că îşi doreşte să continue la acelaşi nivel.

"Am avut o competiţie de succes, un concurs la care am visat şi pe care mi-am dorit mult să-l câştig. Cred că am demonstrat prin determinare, muncă şi perseverenţă ceea ce mi-am dorit. Urmează competiţii mult mai importante care contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice, aşa că vreau să menţin acest nivel şi să urc pe cele mai înalte trepte", a afirmat sportiva care a dezvăluit că banii din premieri îi strânge pentru a-şi cumpăra o casă.

Cambei a subliniat că i-a fost foarte greu să îi urmărească pe sportivii altor ţări concurând în perioada în care Federaţia Română de Haltere a fost suspendată pentru încălcarea regulilor doping.



"Cu siguranţă ne-a fost dată o palmă cât timp nu am putut concura. Am stat şi am privit de acasă de la televizor ce se întâmplă. E foarte greu să nu poţi concura, cu atât mai mult cu cât tu ştii că nu eşti vinovat. Toţi tragem la aceeaşi căruţă până la urmă, dar bine că s-a terminat suspendarea şi că am reuşit acum aceste rezultate. La Mondiale va fi de două ori mai greu decât la Europene, dar la cum mă cunosc pe mine, sunt sigură că pot face faţă. Pentru că o calificare la Jocurile Olimpice ar însemna totul pentru mine", a explicat ea.



Andreea Cotruţa (cat. 55 kg), medaliată şi ea de trei ori cu aur la Europenele de la Erevan, a menţionat că următorul obiectiv este legat de Jocurile Olimpice.



"Nu ştiu ce au fetele din Botoşani de reuşesc să facă rezultate... poate ambiţie mai multă. Suntem de mici mai rele. Înseamnă foarte mult pentru mine aceste trei medalii de aur, pentru că am muncit foarte mult. Acum visul meu cel mai mare e să ajung la Olimpiadă şi să iau o medalie", a spus sportiva născută în Botoşani.

Ea a precizat că părinţii au fost foarte speriaţi atunci când a leşinat pe podiumul de concurs de la Erevan. "Părinţii mei au fost destul de speriaţi, mama a şi plâns când m-a văzut. Dar după, când mi-am revenit şi au văzut că sunt bine au fost bucuroşi că au câştigat. Le-am dat emoţii extrem de mari părinţilor, dar cred că şi antrenorilor când m-au văzut acolo întinsă pe jos. Am revăzut şi eu imaginile şi am rămas uimită, pentru că eu în momentul acela am simţit ceva şi pe filmare era altceva", a declarat Andreea Cotruţa.

În cadrul ceremoniei de la sediul Ministerul Sportului, sportivii medaliaţi la Campionatele Europene de la Erevan şi antrenorii lor au primit diplome şi flori din partea ministrului Eduard Novak.



România a încheiat Europenele de la Erevan cu 14 medalii, 9 de aur, trei obţinute de Mihaela Cambei (cat. 49 kg), trei de Andreea Cotruţa (cat. 55 kg), iar trei câştigate de Loredana Toma (cat. 71 kg), trei de argint, dintre care două câştigate de Cosmina Pană la cat. 45 kg (smuls şi total), şi una de Valentin Iancu la cat. 55 kg (aruncat), şi două de bronz, câştigate de Iancu la cat. 55 kg (smuls şi total).

România a participat cu o delegaţie formată din nouă sportivi, trei băieţi şi şase fete, obiectivul fiind câştigarea a patru medalii şi şase clasări pe locurile 4-6.



România nu a participat la Europenele de anul trecut, de la Tirana, deoarece Federaţia era suspendată.