Loteria Română anunță un report record la Joker, de peste 6 milioane de euro

Un report în valoare de peste 30 de milioane de lei (peste 6 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto care au loc duminică, se menţionează într-un comunicat al Loteriei Române.

Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 este de 4,26 de milioane de lei (peste 860.700 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 2,3 milioane de lei (peste 464.700 de euro), în timp ce la jocul Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 169.500 de lei (peste 34.200 de euro).Reportul de la categoria I a Loto 5/40 este în valoare de peste 126.500 de lei (peste 25.500 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 16.800 de lei.La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de aproximativ 208.700 de lei (peste 42.100 de euro).Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 22.400 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,92 milioane de lei.La tragerea Noroc Plus de joi s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 720.419,48 lei, cu un bilet jucat la o agenţie din Râmnicu Vâlcea, completat cu o variantă simplă la Joker şi cu o variantă la Noroc Plus.