Lovitură de baros pentru Pesobar: Larisa Popa a demisionat: O să curgă întrebările

Celebra Larisa Popa, Larisa lui Pescobar ,cum era alintată de fanii de pe Tik Tok, nu mai lucrează la Taverna Racilor. Tânăra a carei imagine provocatoare a ajuns să fie sinonimă cu afacerile lui Pescobar a încheiat colaborarea cu celebrul afacerist. Rând pe rând, Laris s-a ocupat de Taverna din Herăstrău, apoi de afacerile deschise la Timișoara și Cluj- Napoca.

Colaborarea dintre cei doi s-a încheiat

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un ”nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”, a comentat Larisa Popa, conform RTV.