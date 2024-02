Cristian Adomniței, fost președinte CJ Iași, achitat definitiv după opt ani de procese cu DNA

Cristian Adomniţei, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, a fost achitat în dosarul „Albumul”. În primă instanţă el fusese condamnat la 3 ani şi două luni de închisoare. Decizia de astăzi a Curţii de Apel Galaţi este definitivă.

„Instanţa a dispus achitarea, constatând că nu există suficiente probe pentru condamnare. Nu exista niciun element care să indice că a favorizat pe cineva sau comiterea unei fapte. Pentru noi ca avocaţi, ca şi pentru el, este soluţia cea mai bună, întrucât dovedeşte nevinovăţia clientului. Noi nu am cerut constatarea prescripţiei răspunderii penale, deşi termenul se împlinise, ci achitarea. Am cerut de altfel continuarea procesului în această direcţie. Am avut peste 100 de pagini de motive de apel. Aşteptăm să vedem care au fost considerentele reţinute în final de instanţă”, a declarat avocatul Daniel Atasiei, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Și față de ceilalți inculpați din dosar s-a dispus achitarea. Doar pentru o parte dintre infracțiuni s-a dipus încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor.

Detaliile dosarului DNA

Decizia a fost luată într-un dosar în care Adomniţei era acuzat de DNA că în 2013, când era preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, a atribuit firmei Laser Co un contract de servicii de tipărire de materiale de promovare a judeţului pe baza unor documente false. În acest dosar, procurorii DNA îl acuzau pe Adomniţei de favorizarea făptuitorului şi fals intelectual. Fostul șef CJ Iași a fost trimis în judecată în iulie 2015.

În acelaşi dosar au fost anchetate şi judecate şi Cristina Teodora Jinga, Carmen Irimescu, angajate ale Consiliului Judeţean Iaşi, şi Letiţia Popa, administratorul Laser Co. Printre acuzaţiile aduse acestora sunt cele de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual, instigare, complicitate la această infracţiune.

În prima instanță, Irimescu şi Jinga au fost condamnate de magistraţii Tribunalului Iaşi la 4 ani şi 4 luni de închisoare, respectiv, 4 ani şi 9 luni de închisoare cu executare. Letiţia Popa, administratorul Laser Co, a fost condamnată la 4 ani şi 7 luni de închisoare cu executare. Firma Laser Co a fost amendată penal cu 105.000 lei.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, Consiliul Judeţean Iaşi ar fi atribuit, în 2013, firmei Laser Co un contract de servicii de tipărire materiale de promovare a judeţului Iaşi pe baza unor documente false întocmite de Letiţia Popa. Contractul încheiat cu societatea Laser Co prevedea 16 acţiuni de promovare a Iaşiului contra sumei de 335.000 lei. Din cele 16 prevederi, numai 11 puncte au fost onorate, deşi a fost achitată întreaga sumă. DNA menţiona la acea vreme, prin intermediul unui comunicat de presă, că firma nu a respectat contractul, nepredând o serie de obiecte, a căror valoare a fost de peste 213.000 lei.

MINUTA

Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei, în vederea discutării efectelor deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-107/23 PPU din data de 24.07.2023 având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul art. 267 TFUE, de către Curtea de apel Braşov, ca nefondată. Respinge, ca nefondată, cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării cu titlu preliminar asupra interpretării dispoziţiilor art.325 alin. l TFUE, Deciziei nr.2006/928 şi art. 49 alin. 1 teza a III-a din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în temeiul art.267 TFUE formulată de către Parchetul de pe lângă I.C.C.J. – Direcţia Naţională Anticorupţie. Admite apelurile declarate de inculpa?ii Jinga Cristina Teodora, Irimescu Carmen Ingrid, Popa Leti?ia Elena, Adomni?ei Cristian Mihai ?i SC Laser Co SRL. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală nr. 903/27.11.2020 a Tribunalului Ia?i pronun?ată în dosarul nr. 4765/99/2015 ?i în rejudecare: Înlătură dispozi?iile privind condamnarea inculpa?ilor Jinga Cristina Teodora, Irimescu Carmen Ingrid, Popa Leti?ia Elena, Adomni?ei Cristian Mihai ?i SC Laser Co SRL, modalitatea de solu?ionare a laturii civile a cauzei, precum ?i pe cele vizând obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare către stat. 1. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedură penală, achită pe inculpata Jinga Cristina Teodora, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 18 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Jinga Cristina Teodora, pentru săvâr?irea infracţiunii de fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 321 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 C. pen, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 18 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Jinga Cristina Teodora, pentru săvâr?irea infracţiunii de instigare la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 47 din Codul penal, rap. la art. 321 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 C. pen, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedură penală, achită pe inculpata Irimescu Carmen Ingrid, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 18 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Irimescu Carmen Ingrid, pentru săvâr?irea infracţiunii de fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 321 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 18 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Irimescu Carmen Ingrid, pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la fals intelectual, prev. de art. 48 din Codul penal, rap. la art. 321 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Popa Leti?ia, pentru săvâr?irea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 47 din Codul penal, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 C. pen, (săvâr?ită în perioada august-septembrie 2013), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Popa Leti?ia, pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal, rap. la art. 321 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 C. pen, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Popa Leti?ia, pentru săvâr?irea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 C. pen, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 4. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Laser CO SRL Ia?i, pentru săvâr?irea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 47 din Codul penal, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 C. pen, (săvâr?ită în perioada august-septembrie 2013), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Laser CO SRL Ia?i, pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal, rap. la art. 321 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 C. pen, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 Cod de procedură penală cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Laser CO SRL Ia?i, pentru săvâr?irea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 C. pen, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 5. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de procedură penală, achită pe inculpatul Adomni?ei Cristian Mihai, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal, întrucât nu există probe că s-a săvâr?it infrac?iunea. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedură penală, achită pe inculpatul Adomni?ei Cristian Mihai, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza dispoziţiilor art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 25 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 19, art. 20 din Codul de procedură penală, raportat şi la art. 1.349, art. 1.357, art. 1.381 şi urm. din Codul civil, obligă, în solidar, pe inculpatele Popa Letiţia-Elena şi S.C. LASER CO S.R.L. la plata către partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi a sumei de 334.800 lei, cu titlu de despăgubiri civile. Men?ine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. Respinge apelul formulat de Parchetul de pe lângă I.C.C.J. – Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ia?i împotriva aceleia?i sentin?e penale, ca nefondat. În temeiul disp. art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpatele Jinga Cristina Teodora ?i Irimescu Carmen Ingrid la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale ?i judecă?ii în primă fa?a primei instan?e de judecată. În temeiul disp. art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente urmăririi penale ?i judecă?ii în primă fa?a primei instan?e de judecată în ceea ce le prive?te pe inculpatele Popa Leti?ia ?i SC Laser Co SRL Ia?i rămân în sarcina statului. În temeiul disp. art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de faza procesuală a apelului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, data de 08.02.2024, conform disp. art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod de procedură penală, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, la grefa instan?ei.

Document: Hotarâre 145/2024 08.02.2024