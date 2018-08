Lovitură de teatru în dosarul RCS-RDS: Achitarea Cameliei Voiculescu, reevaluată de procurori. Ce suspiciuni există

Surse din justiție au declarat pentru Realitatea TV că se cercetează procedura prin care Camelia Voiculescu a fost achitată în dosarul RCS-RDS, dosarul urmând a fi reevaluat în urma unor suspiciuni legate de felul in care au fost administrate probele.

Procurorii au intrat in posesia unor noi înregistrări ambientale care certifica frauda, înregistrări in care deținutul Sorin Alexandrescu invoca intervenția unor foști șefi din SRI in favoarea Cameliei Voiculescu, partenera sa de viața. Înregistrările au fost realizate in ultimele 3 luni, cu ocazia unor întâlniri ale celor 2 concubini in spații din afara penitenciarului unde își ispășește pedeapsa Sorin Alexandrescu.