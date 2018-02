LOVITURĂ pentru Antena 3: Pagina oficială de Facebook a televiziunii a fost închisă

Pagina de Facebook a televiziunii Antena 3 a dispărut. Cu peste jumătate de milion de „like-uri”, pagina apare închisă joi, 8 februarie. „Sorry, this content isn`t available right now”/„Ne pare rău, acest conținut nu este momentan disponibil”, este mesajul afișat.

Potrivit paginademedia.ro,, pagina „Antena 3 România” are 583.000 de fani. Pagina este închisă de mai multe ore.

Până la momentul publicării acestui articol, reprezentanții Antenei 3 nu au putut fi contactați pentru explicații.

Vezi și: Sfatul celebrului bucătar Gordon Ramsay: Ce să NU comanzi niciodată într-un restaurant .