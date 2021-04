Lovitură pentru Real Madrid: Sergio Ramos s-a accidentat din nou şi ar putea lipsi o lună de pe gazon

Sergio Ramos, căpitanul echipei de fotbal Real Madrid, a revenit cu o accidentare din cantonamentul naţionalei Spaniei şi ar putea lipsi o lună de pe gazon, riscând să rateze meciurile cu Liverpool din sferturile de finală ale Ligii Campionilor şi derby-ul cu FC Barcelona din La Liga, scrie joi presa internaţională.

Sergio Ramos a suferit mult din cauza accidentărilor în acest sezon, în care a lipsit deja 93 de zile - şi 18 meciuri - din cauza diferitelor probleme (menisc, ruptură, genunchi). De această dată, fundaşul are o accidentare musculară la gamba stângă, potrivit unui comunicat al lui Real Madrid, potrivit agerpres.ro.

Ramos, care a împlinit 35 de ani pe 30 martie în cantonamentul naţionalei, a jucat puţin pentru La Roja în meciurile de la sfârşitul lui martie, 45 de minute în egalul cu Grecia (1-1) şi 5 în victoria de miercuri cu Kosovo (1-1).

"Ieri, după meci, m-am antrenat pe teren şi am simţit o înţepătură la gamba stângă. Azi am făcut nişte teste şi s-a confirmat că am o leziune musculară", a explicat Ramos pe Instagram.

Este puţin probabil ca Ramos să evolueze în meciurile cu Liverpool (turul pe 6 aprilie, returul pe 14 aprilie) şi în El Clasico împotriva Barcei (10 aprilie).

"Dacă este ceva ce mă doare, este că nu pot ajuta echipa în aceste meciuri foarte solicitante în care ne jucăm sezonul", a spus fundaşul.

Real este pe locul 3 în campionat, la 6 puncte de liderul Atletico Madrid, când mai sunt 10 etape.