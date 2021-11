Lovitură puternică a justiției italiene împotriva grupării 'Ndrangheta. 70 de membri ai celei mai puternice grupări mafiote au primit condamnări grele

Justiţia italiană a dat sâmbătă o lovitură majoră grupării 'Ndrangheta, cea mai puternică grupare mafiotă din Italia, prin condamnarea a 70 de membri ai acesteia şi a altor persoane care au legături cu ea, în cel mai mare proces mafiot de la sfârşitul anilor 1980, informează France Presse preluat de agerpres.

Judecătorul Claudio Paris a citit verdictele împotriva a 91 de inculpaţi în imensa sală de judecată din oraşul Lamezia Terme, din sudul Calabriei, unde din ianuarie se desfăşoară un "maxi-proces" împotriva a sute de presupuşi membri şi colaboratori ai sindicatului crimei organizate 'Ndrangheta.

Ancheta a durat mai mulţi ani şi a culminat cu raiduri în decembrie 2019. Cele 91 de persoane care au fost condamnate au optat pentru un proces rapid cu uşile închise, ceea ce le permitea reducerea pedepsei cu o treime în cazul în care erau condamnate.Alţi 355 de inculpaţi urmează să fie judecaţi, iar procedurile ar trebui să dureze doi ani sau mai mult.Celebrul procuror antimafia Nicola Gratteri - ale cărui eforturi de a învinge 'Ndrangheta l-au forţat să trăiască sub protecţia poliţiei timp de peste 30 de ani - a declarat că totul a decurs "foarte bine" sâmbătă."Din 91 de inculpaţi, 70 de prezumaţi nevinovaţi au fost condamnaţi", a declarat el pentru agenţia italiană de presă AdnKronos, adăugând că cei achitaţi erau actori de mică anvergură. Unii au primit pedeapsa maximă de 20 de ani solicitată de procurori.Printre aceştia se numără Domenico Macri, din aripa militară a grupului, Pasquale Gallone, mâna dreaptă a presupusului şef mafiot Luigi Mancuso, al cărui proces este încă în desfăşurare, şi Gregorio Niglia, al cărui rol includea procurarea de arme şi extorcarea de fonduri. Aproximativ o treime din grup a fost condamnat la zece ani sau mai mult, iar 21 de persoane au fost achitate, a precizat Nicola Gratteri.Dintre cei opt pentru care acuzarea ceruse 20 de ani de închisoare, şase au primit pedeapsa integrală, inclusiv Pasquale Gallone, în vârstă de 62 de ani, care a ajutat la orchestrarea fugii şefului său timp de trei ani începând din 2014, la doi ani după ce Luigi Mancuso a fost eliberat din închisoare după 19 ani de detenţie.Cu toate acestea, principalii inculpaţi, Luigi Mancuso, "Unchiul", 67 de ani, considerat şeful familiilor 'Ndrangheta care au condus provincia Vibo Valentia din Calabria, şi fostul senator şi avocat Giancarlo Pittelli, 68 de ani, au optat pentru un proces normal.'Ndrangheta, cu baza în Calabria, cea mai săracă regiune din Italia, controlează cea mai mare parte a cocainei care ajunge în Europa. Reţeaua de aproximativ 150 de familii care se luptă pentru poziţii în cadrul organizaţiei are cel puţin 6.000 de membri şi afiliaţi în Calabria şi alte mii de persoane care o susţin în întreaga lume, spun experţii.Deşi 'Ndrangheta operează acum la nivel internaţional şi îşi reinvesteşte profiturile în economia legală, capacitatea sa de a se infiltra în aproape toate sectoarele administraţiei publice din Calabria i-a permis să obţină contracte profitabile şi să îşi consolideze puterea.Inculpaţii condamnaţi sâmbătă au fost acuzaţi de legături cu mafia, tentativă de omor, spălare de bani, trafic de droguri, şantaj şi posesie ilegală de arme, printre alte infracţiuni.Procesul principal are loc într-o sală de judecată imensă, în care au loc sute de avocaţi care îşi apără clienţii, peste 900 de martori ai acuzării şi 58 de martori ai apărării.Legendarul maxi-proces din 1986-1987 a dat o lovitură grea organizaţiei siciliene Cosa Nostra, cu 338 de condamnări.