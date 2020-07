Lucian Bode: 'Vom urmări cu stricteţe desfăşurarea fiecărei etape din implementarea proiectelor din zona Bucureşti-Ilfov'

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a solicitat conducerii CNAIR un grafic cu angajamentele antreprenorilor care derulează proiecte de infrastructură rutieră la Centura Bucureştiului şi a precizat că nu vor fi acceptate întârzieri nejustificate în derularea proiectelor, informează ministerul de resort.

Luni a avut loc o şedinţă de lucru organizată de CNAIR SA şi condusă de ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la care au participat antreprenorii care derulează proiecte de infrastructură rutieră la Centura Bucureştiului, inclusiv pasajele rutiere şi inelul A0, potrivit agerpres.ro.

Potrivit unui comunicat al MTIC, remis AGERPRES, Lucian Bode a cerut conducerii CNAIR realizarea unui grafic cu angajamentele antreprenorilor, pe care îl va urmări personal.

"Vizitele vor fi foarte dese pe toate aceste şantiere şi nu vor mai fi acceptate niciun fel de întârzieri nejustificate, în implementarea proiectelor. Vom urmări cu stricteţe desfăşurarea fiecărei etape din implementarea proiectelor din zona Bucureşti - Ilfov. Din partea Guvernului, antreprenorii au sprijin necondiţionat pentru finalizarea proiectelor, inclusiv finanţare asigurată", a declarat Lucian Bode.

Potrivit comunicatului citat, finalizarea proiectelor de infrastructură rutieră din jurul Bucureştiului reprezintă o prioritate a Guvernului Orban.

Având în vedere că aceste proiecte sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic în zona Bucureşti-Ilfov, CNAIR a prezentat stadiul lucrărilor pe fiecare proiect, problemele şi soluţiile discutate şi acceptate cu respectivii antreprenori, se precizează în documentul MTIC.

"În urma discuţiilor, ministrul Transporturilor a solicitat elaborarea unui calendar pentru fiecare proiect în parte. Acolo unde este cazul, trebuie urgentate emiterea ordinelor de începere a lucrărilor. De asemenea, mobilizarea din şantiere trebuie să fie la nivelul cerinţelor contractuale, astfel încât termenele asumate să fie respectate cu stricteţe", se mai arată în comunicat.

Proiectele de infrastructură rutieră la Centura Bucureştiului sunt: Centura Sud Bucureşti Lot 1 (antreprenor Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS), Centura Sud Bucureşti Lot 2 (Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS), Centura Sud Bucureşti Lot 3 (Asocierea Aktor S.A. - Grecia - Euro Construct Trading 98 SRL România), Pasajul Berceni (Asocierea SC Trameco SA - Vahostav-SK, a.s. - Construcţii Erbaşu SA - Grafic Tends SRL), Pasajul Domneşti (Asocierea Straco Grup SRL - Comnord SA - Specialist Consulting SRL), Pasajul Mogoşoaia (Strabag SRL), Pasajul Olteniţa (Itinera Spa), DN2-A2 (Tirrena Scavi).