Lucian Bode vorbește despre problema cu care se confruntă la MAI

Ministrul de Interne Lucian Bode a confirmat joi că există un deficit de personal în instituția pe care o conduce, însă demersurile luate în ultimul an a făcut ca acest deficit să scadă.

„Deficitul de personal de la nivelul MAI este într-adevăr o problemă cu care ne confruntăm. Suntem la aproape 19%. A scăzut cu aproape 1,5% în ultimul an, pentru că am avut recrutare din surse externe 5 mii de oameni, anul trecut, avem anul acesta în desfășurare procesul de recrutare din surse externe -5 mii de posturi. Avem un memorandum aprobat pentru zona DSU, cu 8700 de posturi. Am avut în acest an dublarea locurilor în școlile postliceale, ceea ce ne duce la 6-7 mii de noi intrați în zona de subofițeri. La poliție am crescut numărul de locuri. Am aprobat în corpul subofițerilor acel examen la care au participat 18 mii de agenți, 2 mii dintre aceștia devenind ofițeri. Toate aceste demersuri a făcut ca deficitul să scadă și vom continua aceste demersuri”, a spus Lucian Bode.