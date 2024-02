Lucrările lui Yoko Ono, cea mai faimoasă artistă necunoscută din lume, în retrospectivă la Londra

Instalaţii, obiecte, videoclipuri, fotografii, sculpturi, Tate Modern din Londra explorează, în perioada 15 februarie - 1 septembrie, 200 de creaţii ale văduvei lui John Lennon, care acoperă şapte decenii, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.

John Lennon a descris-o ca fiind „cea mai faimoasă artistă necunoscută din lume: toată lumea îi ştie numele, dar nimeni nu ştie ce face”.

Intitulată „Music of the Mind”, expoziţia, care se deschide joi şi va dura până la 1 septembrie, explorează creaţiile lui Yoko Ono, care va împlini 91 de ani duminica viitoare şi care este mai cunoscută ca văduvă a fostului membru al formaţiei The Beatles decât ca o emblemă a artei conceptuale. „Această expoziţie este o adevărată celebrare a artistului care a fost Yoko”, a declarat pentru AFP Andrew de Brun, unul dintre curatori. „John Lennon a avut o contribuţie importantă pentru ea, dar suntem foarte încântaţi să expunem arta ei”.

Pe parcursul a şapte decenii, muzeul prezintă 200 de lucrări, instalaţii, obiecte, videoclipuri, fotografii, sculpturi şi documente referitoare la performance-urile şi compoziţiile sale muzicale.

Retrospectiva, prezentată ca fiind cea mai mare de până acum, „recunoaşte importanţa lui Yoko Ono în arta şi cultura contemporană”, afirmă curatorul. „Suntem încântaţi să prezentăm noilor generaţii de vizitatori opera ei, activismul ei şi campaniile ei pentru pace”, adaugă el.

Încă de la prima sa expoziţie la New York, în anii 1950, Yoko Ono, născută la Tokyo, şi-a făcut un nume în conceptualism, o mişcare în care ideea este mai importantă decât opera în sine. Expoziţia analizează unele dintre cele mai controversate lucrări ale sale, cum ar fi videoclipul „Cut Piece”, pe care l-a prezentat în Japonia şi apoi la Carnegie Recital Hall din New York. Pe scenă, ea apare într-o rochie neagră, lăsând în urmă o foarfecă, permiţând publicului să îi taie hainele, pentru a atrage atenţia asupra violenţei pe care societatea o exercită asupra femeilor.

Expoziţia celebrează cariera artistei, care a fost acuzată zeci de ani de unii că ar fi responsabilă pentru destrămarea trupei The Beatles în 1970.

Întâlnirea cu John Lennon

Instalaţiile sale de la Galeria Indica din Londra, în 1967, l-au captivat pe John Lennon. Cu acea ocazie, o lucrare numită „Ceiling Painting” (Pictură pe tavan) invita vizitatorii să urce pe o scară pentru a vedea cuvântul „yes” pe tavan printr-o lupă. Lennon a urcat pe scară şi a fost orbit de creaţia care este acum expusă la Londra. „Când Painting to Hammer A Nail a fost expusă la Galeria Indica, cineva a venit şi m-a întrebat dacă poate să bată un cui. I-am spus că ar fi în regulă dacă mi-ar da cinci şilingi”", îşi aminteşte Yoko Ono în textul său „Some Notes on the Lisson Gallery Show”. „În loc să dea cinci şilingi, m-a întrebat dacă poate să bată un cui imaginar. Era John Lennon”.

S-au căsătorit în 1969 şi au rămas împreună până la asasinarea lui Lennon la New York, în 1980, la vârsta de 40 de ani. În cei 13 ani petrecuţi împreună, cuplul a lansat şase albume şi a creat înregistrări de muzică experimentală, scurtmetraje, performance-uri şi instalaţii. Alături de Lennon, Yoko Ono s-a bucurat de succes în domeniul muzical, un aspect explorat, de asemenea, în cadrul expoziţiei. În 1980, cu albumul „Double Fantasy”, înregistrat înainte de moartea lui Lennon, cuplul a câştigat premiul Grammy pentru albumul anului.