Ludovic Orban, despre coronavirus: Planul de intervenție e pregătit în cel mai mic detaliu, dar nu avem niciun fel de echipamente

Premierul Ludovic Orban a declarat că România este pregătită să facă față unui val de repatriere a românilor din diferitele regiuni din lume afectate de corona virus. Orban a precizat că au avut loc mai multe ședințe ale Comandamentului pentru Situații de Urgență care nu au fost anunțate. Totuși totul a fost stabilit în cel mai mic detaliu, dă asigurări, primul ministru, care a mai adăugat că a rămas doar ca România să achiziționeze echipamentele necesare în asemenea situații de criză. Procedurile au fost demarate, susține Orban, iar de săptămâna viitoare încep și achizițiile.

"Am demarat toate procedurile necesare astfel încât să achiziționăm rapid, la începutul săptămânii viitoare, materiale, echipamente, substanțe, medicamente necesare pentru astfel de situații. Am stabilit și mai multe locații care la nevoie vor funcționa ca și zone de carantină dar nu pot dezvălui unde au fost stabilite amplasamentele, tot ce pot să vă spun este că am gândit locații atât în București cât și în afara Capitalei", a declarat primul ministru Ludovic Orban la Digi24.

„Măsuri speciale se iau în situația în care sunt persoane care vin din zone de focar. Noi acum nu putem restricționa circulația pentru toți cetățenii. Orice persoană este suspectă, în mod evident că se iau măsuri. Sunt niște proceduri stabilite în astfel de situații”, a mai zis Orban.