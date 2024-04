Ludovic Orban 'detonează bomba' în scandalul incompatibilității lui Cătălin Cîrstoiu: 'Sigur am trimis raportul la ANI'

Fostul premier al României, Ludovic Orban - cel care era în funcție în 2020 când Corpul de Control al prim-ministrului a efectuat un control la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, condus de medicul Cătălin Cîrstoiu - a încercat să facă lumină în acest scandal.

„Nu este niciun conflict de interese. Corpul de Control al Primului Ministru a bătut câmpii, efectiv. Raportul a și fost invalidat parțial. Dar e complicat de explicat juridic”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, care se afla duminică după-amiază la Spitalul Universitar.

După ce în urma controlului s-ar fi găsit posibile situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese în cazul managerului interimar Cătălin Cîrstoiu, acesta din urmă a afirmat că „nu Corpul de Control al prim-ministrului şi niciun corp de control nu decide dacă cineva în ţara asta este în stare de incompatibilitate sau conflict de interese“. În timp ce participa alături de premierul Marcel Ciolacu la un eveniment organizat la Spitalul Fundeni, medicul candidat comun al PSD și PNL pentru funcția de primar al Capitalei, a fost interpelat de către jurnaliști în legătură cu acest subiect, iar răspunsul său a fost că nu se află în incompatibil și în conflict de interese.

Ludovic Orban detonează bomba în scandalul incompatibilității lui Cătălin Cîrstoiu

Pe 13 octombrie 2020, Corpul de Control al Guvernului României, condus la acea vreme de Ludovic Orban, a redactat raportul cu numărul 3712 referitor la Spitalul Universitar de Urgență București. Din documentul de 90 de pagini, 14 pagini au fost dedicate posibilelor situații de incompatibilitate și conflicte de interese identificate în cazul managerului interimar Cătălin Cîrstoiu.

Conform informațiilor obținute, raportul a rămas "în sertar" încă din 2020, fiind elaborat "în timpul mandatului lui Dragoș Tănăsoiu în calitate de șef al Corpului de Control al Guvernului", membru al PNL (și secretar general la Sectorul 5), fiind apropiat al echipei lui Ludovic Orban.

Pentru a face lumină în acest caz, Ludovic Orban a intrat în direct, la B1 Tv, și a vorbit despre acest caz, din ceea ce își mai amintește despre cele petrecute la momentul 2020. Fostul premier a declarat însă că raportul Corpul de Control al Primului Ministru a fost trimis către Agenția Națională de Integritate (ANI).

Orban: 'Sigur am trimis raportul la ANI'

„Au fost mai multe sesizări legate de funcționarea SUUB, atât din perioada anterioară domnului Cîrstoiu cât și din perioada de după numirea sa. Din sesizările depuse incluziv de la angajații din spital, am trimis un corp de control. Acest raport, când a fost finalizat, am dispus trimiterea sa la instituțiile care ar fi putut să fi adâncit cercetarea și eventual să ia decizii să să stabilească sancțiuni. Din ce țin eu minte, sigur am trimis raportul la ANI, sigur a fost trimis la Curtea de Conturi, la Ministerul Sănătății și la Ministerul Finanțelor“, a declarat Ludovic Orban.

„Acum, ce s-a întâmplat cu raportul și ce cercetări au întreprins aceste instituții, nu pot să vă spun. Mi se pare că raportul s-a finalizat în octombrie -noiembrie 2020, iar pe 7 decembrie mi-am prezentat demisia din funcția de premier“, a adăugat Orban.

„În ceea ce îl privea pe domnul Cîrstoiu, din câte țin eu minte, era ceva legat de o posibilă incompatibilitate sau conflict de interese, căci de aceea a fost trimis către ANI, e instituția care poate lua astfel de decizii“, a subliniat Orban.