Ludovic Orban explică certurile PSD - ALDE: 'Probabil a fost şi un puseu de bărbăţie a lui Tăriceanu, apropo de alegerile prezidenţiale'

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, afirmă că ALDE nu are cum să plece de la guvernare, acest partid "rămâne într-o guvernare impotentă, aşa cum a zis Tăriceanu", până când se va genera o majoritate parlamentară care să ducă la căderea acestui Executiv.

"În ceea ce priveşte estimările pe care le-am făcut în analizele noastre, estimările au fost că ALDE nu are cum să plece de la guvernare (...). Probabil a fost şi un puseu de bărbăţie a lui Tăriceanu, apropo de alegerile prezidenţiale, în care a încercat cumva să-şi arate muşchii şi să arate cât de puternic este, dar, până la urmă, aşa cum a zis Tăriceanu, rămâne într-o guvernare impotentă, până când se va genera o majoritate parlamentară care să ducă la căderea acestui Guvern", a susţinut miercuri seară Orban la Realitatea TV.

Potrivit liderului liberal, cei din ALDE sunt foarte neliniştiţi de faptul că s-au clasat sub prag la alegerile europarlamentare şi se tem că nu vor mai intra în Parlament la alegerile din 2020.



"Din informaţiile pe care le avem, sunt foarte neliniştiţi (n.r. - ALDE) de faptul că s-au clasat sub prag la alegerile europarlamentare şi de faptul că există un risc major dacă rămân în această formulă de guvernare să nu intre în Parlament la alegerile din 2020. Şi încearcă să forţeze cumva o alianţă politică. Cu PSD-ul, nu cu altcineva, care să le asigure intrarea în Parlament chiar dacă ei coboară sub pragul electoral", a spus Orban.