Ludovic Orban și-a dus la bun sfârșit EXECUȚIA: liderul PNL doritor de amnistie, schimbat din funcție

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a enervat pe liderul PNL Giurgiu, Marin Anton, cel care a spus că în cazul în care PSD va da amnistia, atunci vor avea votul familiei sale. Orban a propus schimbarea acestuia din funcție, iar BPN-ul PNL a încuviințat.

Citește și: BUBUIE nervii în PNL, după prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu îi SPULBERĂ socotelile lui Orban (surse) / Replica



"Biroul Politic Naţional, la propunerea mea, a finalizat procedura de demitere a lui Marin Anton din funcţia de preşedinte al PNL Giurgiu cu 59 de voturi pentru şi 11 voturi împotrivă", a afirmat Orban după şedinţa BPN al PNL.



Săptămâna trecută, Biroul Executiv al Partidului Naţional Liberal a propus, la iniţiativa preşedintelui formaţiunii, Ludovic Orban, demiterea liderului PNL Giurgiu, Marin Anton, pentru ''încălcarea gravă a deciziilor politice ale partidului şi ale poziţiilor politice ale formaţiunii referitor la principalele teme aflate în dezbatere".



Zilele trecute, întrebat ce părere are despre legile Justiţiei, Marin Anton a răspuns: "Eu sunt subiectiv. Nu am cum să nu fiu subiectiv. Am o problemă acasă. Dacă apare amnistia, am o problemă acasă cu copiii, pentru că au zis că cel puţin o dată vor vota PSD. Dacă dau chestia asta şi ei mă văd pe mine liniştit, ei vor vota PSD indiferent de situaţie. Asta e şi cu nevasta mea".



Pe 8 ianuarie 2018, Marin Anton, la data faptelor secretar de stat şi vicepreşedinte al Consiliului Tehnico-Economic din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru luare de mită.