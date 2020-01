Ludovic Orban: Programul Prima Casă continuă!

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul a alocat bani pentru Programul Prima Casa si ca PSD minte cand spune ca nu mai este finantare.

„Disperat ca a pierdut puterea, PSD lanseaza zilnic minciuni. Ultima minciuna e o campanie mizerabila in care populatia Romaniei e dezinformata cu privire la Prima Casa. PSD arunca minciuna gogonata ca Guvernul nu mai finanteaza Prima Casa. Guvernul a avut prevazuta suma in buget, e un plafon cred de 2 miliarde pentru acest an, urmeaza sa emitem Hotararea de Guvern. Dezmintim categoric aceasta minciuna”, a zis Orban, la Palatul Victoria.

PSD susţine că renunţarea la Programul "Prima Casă" înseamnă costuri mai mari pentru cei 30.000 de tineri care apelau anual la acest program, menţionând că, în acest fel, ministrul liberal de Finanţe, Florin Cîţu, ia din buzunarul acestor familii peste 100.000 lei.

"După ce a 'rezolvat' salariile, pensiile şi alocaţiile, ministrul Cîţu vrea să ia din buzunarul fiecărei familii de tineri peste 100.000 de lei, dintr-un singur foc! Renunţarea la Programul Prima Casa ("O Familie, O Casă") înseamnă costuri mai mari pentru cei 30.000 de tineri care apelau anual la acest program. Costurile de creditare vor creşte, iar, la un credit mediu de 60.000 de euro, un tânăr sau o familie tânără va ajunge să plătească cu peste 100.000 de lei mai mult în 30 de ani. Acestea sunt politicile Guvernului PNL pentru 'păstrarea' tinerilor în ţară, domnule Cîţu?", a scris PSD, pe Facebook.

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, a declarat că nu ştie dacă va mai fi nevoie de Programul "Prima Casă", iar o decizie privind continuarea sau nu a acestuia o va lua cât de curând.

"Sunt două lucruri. Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne uităm la el dacă face beneficii în societate aşa cum este el structurat astăzi, este un program care a apărut când economia avea nevoie de susţinere, astăzi economia nu este în criză, deci nu ştim dacă mai e nevoie în această formă. Chiar dacă plafoanele la garanţie au scăzut, creditele au crescut în continuare, se vede o tranziţie către alte tipuri de credite, se pare că acest program nu este cel care susţine singur această piaţă. Vom lua o măsură cu acest program cât de curând", a susţinut Cîţu.