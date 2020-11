Ludovic Orban reia teza samsarilor din piețe: 'Vă dau din sectorul 5, vânzarea nu se face la piață, se face la Pucheni, da?'

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că un subiect despre care puțină lume vorbește este cel al 'samsarilor' din piețe, unde falși producători, în realitate intermediari cu legături politice, îi împiedică pe adevărații producătorii autohtoni să-și vândă produsele sau îi obligă pe aceștia fie să fixeze un anumit preț la tarabă, fie să le vândă lor produsele „la preturi de nimic”.

„Putina lumea vorbeste de faptul ca in piete multi sunt asa-zisi producatori care si-au luat de la vreun primar, pe stiu-eu-ce avantaj fara sa aiba un metru patrat de teren pe care sa-l lucreze, si-au luat certificat de asa-zis prducator si care de fapt sunt niste comercianti care ocupa pietele avand relatii privilegiate cu administratorii de piete si pana la urma impiedica producatorul autohton. Hai sa fim cinstiti, va dau cateva piete din Bucuresti. Va dau in sectorul 5, vanzarea nu se face la piata, se face la Pucheni, da? Acolo sunt obligati producatorii sa isi vanda la niste preturi de nimic catre niste comercianti care monopolizeaza piete si desfac la un pret exagerat. De multe ori acesti comerciantii impun un anumit mercurial in piete, ii ameninta pe producatorii care reusesc sa patrunda pe piata ca daca nu vand la pretul pe care il fixeaze ei, nu le mai permit sa intre in piata”, a declarat Ludovic Orban.