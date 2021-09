Orban îl contrazice pe Iohannis și cere schimbarea premierului: 'S-au făcut negocieri pe sub masă cu PSD' - VIDEO

Liderul PNL Ludovic Orban a pledat sâmbătă, la Congresul PNL, pentru schimbarea premierului Florin Cîțu, după ce șeful statului a zis că nu există motive pentru demisia sau demiterea șefului Guvernului.

„Fratilor, ce facem cu guvernarea? Realitatea este in momentul de fata ca suntem intr-o ecuatie aproape imposibila. Atata timp cat niste parteneri s-au retras si au zis ca au o singura conditie (demisia premierului), stau si ma intreb cum vom indeplini aceasta conditie. Si daca nu vom indeplini, cu cine facem majoritate parlamentara? Credeti ca exista vreun liberal cu capul pe umeri care sa fie de acord sa batem palma cu PSD, cu refacerea USL, pentru combinatii cu PSD? Eu cred ca nu, si daca exista cineva sa o spuna deschis, pentru ca negocieri pe sub masa s-au facut. Daca isi imagineaza cineva ca se va putea guvern minoritar inseamna ca e naiv, nu cunoaste PSD. Avem doar doua variante strategice, prima varianta pe care o sustin si o apar cu toata puterea este refacerea coalitiei de guvernare. Iar pentru acest lucru dupa Congres cum ne vom prezenta in fata partenerilor de coalitie? Daca va fi ales cel care a provocat criza, in loc sa fie ales cel care are solutia la criza?”, a declarat Orban.