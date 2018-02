Ludovic Orban se amuză de Viorica Dăncilă, după ultima mutare făcută în Guvern

Președintele PNL, Ludovic Orban, se amuză pe seama premierului Viorica Dăncilă, după ce aceasta a numit-o în funcția de director de cabinet pe Iuliana Mihaela Zobuian, unul dintre oamenii apropiați de Liviu Dragnea.

”La desemnarea lui Vasilica Viorica Dancila in functia de prim ministru am spus ca nici macar directorul de cabinet nu o sa si-l numeasca singura. Am cam avut dreptate... Pe cine credeti ca a numit in functia de director de cabinet? Pe Iuliana Mihaela Zobuian. Unde credeti ca a lucrat doamna respectiva? A fost director de cabinet la Ministerul Dezvoltarii in perioada in care ministru era... ati ghicit: Liviu Dragnea. Deci, oare cine a numit directorul de cabinet al premierului?...”, scrie Ludovic Orban.