Lumea poetică a sculptorului Constantin Brâncuşi, într-o retrospectivă cu peste 120 de sculpturi şi 400 de lucrări la Centre Pompidou

Brâncuşi a fost inventatorul sculpturii moderne. Retrospectiva excepţională de la Centre Pompidou, care se deschide marţi, invită publicul să descopere lumea poetică a sculptorului Constantin Brâncuşi, cu peste 120 de sculpturi şi 400 de lucrări. În centrul expoziţiei se află o reconstituire identică a atelierului său, matrice istorică a întregii sale creaţii.

Sculpturi, fotografii, desene şi filme... retrospectiva "Brâncuşi" (27 martie - 1 iulie) oferă ocazia de a descoperi toate dimensiunile creaţiei acestui imens artist, considerat inventatorul sculpturii moderne.

Atelierul artistului, bijuteria coroanei colecţiei Muzeului Naţional de Artă Modernă de la moştenirea sa din 1957, este în acelaşi timp un loc de viaţă, de creaţie şi de contemplare şi constituie matricea acestui proiect.

Un grup excepţional de sculpturi, jucând pe dialogul dintre mulajele în ghips din Atelierul Brâncuşi şi originalele în piatră sau bronz, împrumutate din numeroase colecţii private şi muzeale (Tate Modern, MoMA, Guggenheim, Philadelphia Museum of Art, The Art Institute of Chicago, Dallas Museum of Art, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul de Artă din Craiova etc.) sunt reunite în mod excepţional.

Ultima şi singura expoziţie retrospectivă Brâncuşi din Franţa datează din 1995 (curatoriată de Margit Rowell la Centrul Pompidou). Aceasta este o ocazie unică de a-l descoperi pe acest mare artist al secolului XX într-o nouă lumină.

Retrospectiva "Brâncuşi" beneficiază de Înaltul patronaj al preşedintelui Republicii franceze, Emmanuel Macron.