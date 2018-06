Luna iunie începe cu festivaluri! Scorpions, Maluma, Luis Fonsi, Nick Cave, Arcade Fire, Stone Sour vor cânta la București

Australianul Nick Cave, canadienii Arcade Fire şi americanii Stone Sour vor concerta, în iunie, în premieră la Bucureşti, lună în care Scorpions va reveni, iar Maluma şi Luis Fonsi vor urca pe scena primului festival latino din Capitală, scrie news.ro.

Luna iunie începe cu festivaluri în care grupuri electro, rock şi jazz vor cânta la Timişoara, Iaşi şi Bucureşti.

Revoluţion Festival are loc la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara până pe 2 iunie, iar aici vor cânta, între alţii, Gogol Bordello şi Dub FX. Abonamentele costă 169 şi 189 de lei.

Afterhills Music & After Festival, ajuns la a doua ediţie, are loc până pe 3 iunie, în apropiere de Iaşi, la Şes Bahlui. Pe scenele de aici vor urca Hurts, Paul van Dyk, Tricky, The Crystal Method, Vini Vici, Sunnery James & Ryan Marciano. Abonamentele costă 470 de lei şi 520 de lei, cu camping.

Cuantune, Luiza Zan & Iulian Pavelescu, Maria Răducanu, Urma şi Viţa de Vie fac parte din lineup-ul Caritabil Fest, care are loc până pe 3 iunie la Clubul Ţăranului din Bucureşti. Biletul pentru o zi costă 30 de lei, iar abonamentul, 100 de lei.

Tot până pe 3 iunie are loc şi Green Hours Jazz Fest, unde vor cânta Trio Aires (Franţa), Nik Bärtsch (Cehia), Mircea Tiberian (România) şi Jasper Hoiby's Fellow Creatures (Danemarca - Marea Britanie). Preţul unui bilet pentru o zi este de 85 de lei, iar al abonamentului, de 260 de lei.

Pe 2 iunie, trupele româneşti The Mono Jacks şi Vama şi grupul finlandez Alma cântă la Blaj aLive, care are loc pe Câmpia Libertăţii. Un bilet costă 60 de lei. În aceeaşi zi, la Bucureşti, pe Arenele Romane, Smiley va susţine un concert sold-out.

Coma, Robin and the Backstabbers, OCS, Grimus, FiRMA, E.M.I.L., The Amsterdams, EYEDROPS şi Jinxy Von D'Ers cântă pe 8 iunie, la Natura Fest din Parcul Izvor al Capitalei, eveniment la care accesul este gratuit.

Actorul Michael Malarkey, cunoscut pentru rolul lui Enzo din serialul „The Vampire Diaries”, va concerta la hard Rock Cafe, pe 9 iunie. El şi-a lansat, în septembrie 2017, albumul de debut, „Mongrels", care a fost bine primit de critică, fiind comparat cu Tom Odell şi Hozier. Biletele costă 49 şi 80 de lei.

Trupa germană Scorpions revine la Bucureşti pe 12 iunie, la Romexpo, în cadrul „Crazy World Tour”. Biletele au preţuri cuprinse între 150 şi 350 de lei.

În perioada 15 - 17 iunie, în Parcul Izvor are loc festivalul de trupe tribut Hay Day. Vor urca pe scenă The Lizberries (The Cranberries), Jeff Dingle (Bruno Mars), Speak Floyd (Pink Floyd), The Legend Live (Bob Marley Tribute), Jay K (Robbie Williams), Who's Next (The Who) şi Daredevils. Abonamentele costă 30 de lei, iar biletul pentru o zi, 15 lei.

Muzicianul australian Nick Cave şi trupa sa, The Bad Seeds, şi formaţia canadiană Arcade Fire vor concerta pentru prima dată la Bucureşti pe 19 şi 20 iunie, în cadrul Rock the City. Evenimentul va avea loc la Romexpo (Parcare A). Biletele pentru o zi au preţuri cuprinse între 160 şi 250 de lei, iar abonamentele, între 220 şi 320 de lei.

Cea de-a şasea ediţie a Jazz in the Park va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 21 iunie - 2 iulie. Aici vor concerta Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT, Antal Gabor Trio şi Nouvelle Vague.

Cântăreţul congolez Maître Gims, cunoscut pentru single-uri ca „Bella” şi „Mi Gna”, va concerta pe 22 iunie la Arenele Romane din Bucureşti. Biletele pot fi cumpărate la preţurile de 99, 179 şi 249 de lei.

Trupa rock americană Stone Sour, înfiinţată în 1992 de Corey Taylor, cunoscut ca membru al grupului Spliknot, va concerta pe 26 iunie, la Arenele Romane din Bucureşti. În deschidere, va cânta formaţia americană Nothing More. Preţul biletelor variază în funcţie de locul ocupat - 100, 149 şi 165 de lei. În ziua concertului, la intrare, ele vor costa 120, 159 şi 185 de lei.

Portoricanul Luis Fonsi şi cântăreţul de origine columbiană Maluma concertează la Bucureşti, la festivalul de muzică latino El Carrusel, care va avea loc în zilele de 30 iunie şi 1 iulie. Preţurile pentru un bilet sunt de 200 şi 330 de lei - early bird - în funcţie de zonă. După epuizarea celor din ofertă, preţul lor va fi de 260, 360 şi 750 de lei.

În aceeaşi perioadă, la Arenele Romane are loc festivalul Shine, pe afişul căruia se regăsesc The Cat Empire, Subcarpaţi, Fraţii Grime, The Mono Jacks, Cred Că Sunt Extraterestru, Fantome şi Argatu', Şuie Paparude, Paraziţii, Rockabella, Navi, Rana, The Purple Dandies şi Basska. Biletele costă 69 şi 119 lei.