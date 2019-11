Maghiarii, cerințe în Parlamentul European! I s-a propus comisarului Mariya Gabriel o nouă directivă UE pentru creşe şi grădiniţe

Deputatul UDMR Biró Rozália, în calitate de vicepreşedinte al organizaţiei de femei a PPE, i-a propus comisarului european pentru educaţie, Mariya Gabriel, o nouă directivă UE pentru a crea, în statele membre, creşe şi grădiniţe pentru copiii preşcolari.

"Am avut două întâlniri bilaterale la Congresul PPE, care s-a ţinut în 20-21 noiembrie, la Zagreb. Una, alături de femeile UDMR, cu doamna comisar Mariya Gabriel, actual comisar pentru educaţie, tineret şi cultură. Cealaltă întâlnire am avut-o cu Dubravka Suica, dânsa fiind comisar responsabil pentru democraţie şi demografie, o funcţie nou înfiinţată. Ambele doamne sunt vicepreşedinţi ai organizaţiei de femei a Partidului Popular European (PPE), fiind practic colege şi am conlucrat foarte bine în cadrul organizaţiei de femei. Mă bucur foarte mult că au primit portofolii atât de importante, pentru că ne subliniază şi rolul şi importanţa organizaţiei de femei a PPE, precum şi o deschidere, într-adevăr, a PPE privind realizarea echilibrului de gen la nivelul decizional în structurile Uniunii Europene", a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Oradea, deputatul UDMR.

Biro Rozalia a menţionat că mamele din România se confruntă "cu o mare dificultate" după cei doi ani de concediu maternal când trebuie să găsească un loc în creşă sau grădiniţă pentru copii.

"Am discutat posibilitatea dezvoltării unei directive pentru a crea infrastructura necesară statelor membre de creşe şi grădiniţe, tot ce înseamnă instituţii pentru copiii preşcolari. Şi mai ales acestea să fie conexe cu locurile de muncă. Ideea a fost agreată de doamna comisar, şi ea fiind mamă a doi copii mici. În cazul României este nevoie de aceste instituţii, deoarece potrivit datelor Eurostat, ţara noastră se află pe locul trei, la abandonul şcolar, după Albania şi Malta", a precizat Biro.

Deputatul a mai afirmat că astfel a aflat despre intenţia comisarului european de a înfiinţa un forum al tinerilor europeni, pentru un dialog constant cu tinerii, în scopul de a găsi propuneri şi soluţii inovative în domeniul educaţional.

La aceeaşi întâlnire, comisarul Mariya Gabriel a luat cunoştinţă despre concursul "Tineri în lumea digitală", iniţiat de organizaţia de femei a UDMR pentru liceele cu predare în limba maghiară din 20 de judeţe ale României. Se va organiza sub înaltul patronaj al comisarului Mariya Gabriel şi al europarlamentarilor Winkler Iuliu şi Wincze Lorand.

La întâlnirea cu comisarul european Dubravka Suica, delegaţia condusă de Biro Rozalia, alături de Kelemen Hunor, i-au solicitat demersurile necesare pentru ca iniţiativa UDMR Minority Safe Pack, semnată de peste 1,2 milioane de cetăţeni ai UE, conform cerinţelor, să ajungă pe masa Comisiei Europene "cât se poate de repede" şi analizată şi susţinută de doamna comisar care răspunde de democraţie.

"Considerăm că această iniţiativă care solicită UE elaborarea unui cadru legislativ pentru minorităţile naţionale din cadrul UE, este o parte integrantă a democraţiei care trebuie să caracterizeze Uniunea Europeană, iar diversitatea oferită de aceste minorităţi în statele membre este o valoare inestimabilă, de care cu toţii trebuie să avem grijă. Astfel autonomia culturală, folosirea limbii materne şi promovarea valorilor culturale ale minorităţilor naţionale este o obligaţie a tuturor majorităţilor", a spus Biro.

Potrivit acesteia, Comisarul european a promis că va analiza atent această iniţiativă şi că va păstra un dialog atât cu UDMR, cât şi cu FUEN, organizaţia minorităţilor naţionale care a înaintat documentul către CE. Invitată în ţară de organizaţia de femei a UDMR, comisarul Dubravka Suica a promis că va sosi în România în toamna anului 2020 pentru a avea o rundă de întâlniri pe temele democraţiei şi demografiei, a mai precizat parlamentarul UDMR Bihor.