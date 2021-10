Majoritatea nou-născuţilor nu iau COVID-19 de la mame pentru că nu au receptori pentru virus, spun specialiştii sibieni

Doi dintre cei mai cunoscuţi medici neonatologi din România, Maria Stamatin (Iaşi) şi Livia Ognean (Sibiu) confirmă rezultatele unui studiu din 2020 realizat în China şi spun că maladia COVID-19 nu s-a transmis de la femeile însărcinate la nou-născuţi pentru că aceştia nu au receptori pentru acest virus, potrivit Agerpres.

În România, de la începutul pandemiei şi până în prezent, nu s-a înregistrat niciun deces în rândul nou-născuţilor infectaţi cu SARS-CoV-2. Un nou-născut poate lua boala mai degrabă de la personalul medical care îl îngrijeşte, dacă acesta nu respectă regulile "ca la carte", spune medicul Maria Stamatin, preşedintele Congresului Naţional de Neonatologie, care a început vineri, la Sibiu (foto).

"Nu s-a demonstrat clar că există o transmitere de la mamă la copil a virusului transplacentar. Au fost descrise câteva cazuri în 2020, de copii care au fost pozitivi la naştere şi chiar cu patologie respiratorie, dar majoritatea nou-născuţilor au fost negativi la naştere şi, de fapt, cred eu, infecţia care s-a produs şi dacă copilul a devenit pozitiv la 24 de ore sau 48 de ore de la naştere, s-a datorat fie contactului cu mama, care nu ştia că este pozitivă şi chiar noi, în maternitate am avut aceste situaţii, puţine cazuri din fericire, dar au existat, copiii fiind absolut asimptomatici.

Au fost izolaţi şi după 14 zile au fost externaţi. Sau un alt lucru care se poate întâmpla este ca nou-născutul să se infecteze de la personalul care îl îngrijeşte şi acest lucru este îngrijorător, pentru că, din păcate, nu tot personalul medical a înţeles că trebuie să se vaccineze şi aceasta este o mare problemă.

Nu toată lumea prezintă o simptomatologie ca să realizeze că trebuie să se izoleze şi trebuie să se testeze şi atunci există acest risc de transmitere de la personal. Trebuie să respecte regulile ca la carte", a declarat, vineri, Maria Stamatin, şefa Secţiei de Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Cuza Vodă" din Iaşi.



Ea a adăugat că "nou-născutul nu are aceşti receptori pentru acest virus şi sistemul imun inconştient sau mama chiar dacă a fost infectată o să-i transmită copilului ei nişte anticorpi şi se apără".



Şi vicepreşedintele Congresului Naţional de Neonatologie, Livia Ognean, şef al Secţiei de Neonatologie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, afirmă că nou-născuţii nu prea fac COVID-19 "din lipsă de receptori şi pentru că au un sistem imun care este inconştient".



În România s-au înregistrat câteva cazuri de nou-născuţi cu COVID-19, însă aceştia au fost vindecaţi.



"La un moment dat, la Timişoara au avut zece cazuri de copii, plecând de la o mamă, pe care nu o cunoşteau ca şi pozitivă. Toţi copiii au fost sănătoşi, fără niciun fel de patologie. Eu, în Maternitatea 'Cuza Vodă' din Iaşi, care este cea mai mare, pentru că se nasc între 6.000 şi 6.500 de copii pe an, am avut anul trecut, patru cazuri de copii născuţi normal, tot plecând de la mamă, necunoscând patologia maternă, pentru că mama nu a prezentat nicio simptomatologie la internare, deci noi am făcut un test rapid, testul a fost negativ, ulterior a dezvoltat nişte simptome minore şi a infectat copilul ei plus unul", a explicat Maria Stamatin.



Un studiu realizat de cercetători chinezi sugera, în martie 2020, că maladia COVID-19 nu se transmite de la femeile însărcinate la nou născuţi, potrivit EFE, citat de AGERPRES.



În lume, în 2020 s-au înregistrat câteva decese în rândul nou-născuţilor. Potrivit EFE, un bebeluş de 23 de zile a murit în aprilie 2020 de COVID-19, în Filipine. Tot în 2020, un alt bebeluş de doar patru zile diagnosticat cu COVID-19 a murit de insuficienţă respiratorie în Brazilia, după ce s-a născut prematur, iar un alt nou-născut de cinci luni a murit în Bolivia de coronavirus după ce a petrecut o săptămână la Terapie Intensivă.