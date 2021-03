Mălin Bot a câștigat procesul cu Serviciul de Protecție și Pază: instituția trebuie să-i ofere informațiile cerute

Tribunalul București i-a dat câștig de cauză lui Mălin Bot, într-un proces contra Serviciului de Protecție și Pază (SPP), informează Pagina de Media.

Concret, SPP-ul este obligat de instanță să-i dea informații de interes public lui Bot. De notat că decizia nu este definitivă.

Procesul a plecat de la o solicitare făcută de Bot în 2020, în care cerea mai multe informații despre salariile din SPP și despre bugetul alocat instituției. SPP-ul nu a răspuns, iar Mălin Bot a dat instituția în judecată.

Acum, Tribunalul București a hotărât că SPP-ul trebuie să răspundă, totuși, întrebărilor. Printre altele, Bot a cerut:

- Bugetul total al Serviciului de Pază și Protecție pentru fiecare an, sumele concrete, din ultimii 10 ani

- Pentru fiecare an în parte: suma acolată salariilor, numărul total al angajaților, salariul minim și salariul maxim plătit

Pe lângă răspunsuri, SPP trebuie să-i plătească lui Bot și 2.000 de lei daune morale.

„Obliga parata sa comunice reclamantului informațiile solicitate prin cererea transmisa prin email din 5.09.2020 si răspuns la reclamația adminis-trativa din 14.09.2020, in termen de 30 de zile de la rămânerea definitiva a prezentei sentințe, sub sancțiunea plații de penalității de 100 lei/zi de întârziere. Obliga parata la plata către reclamant a daunelor morale de 2.000 lei si respinge in rest daunele morale”, arată soluția Tribunalului.