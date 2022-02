Mamele eroine primesc stimulete financiare pentru fiecare naștere: 500 de lei pentru fiecare copil; condiție esențială pentru părinți

Toate viitoarele mame din comuna Cristeşti, judeţul Botoşani, vor primit stimulente financiare pentru fiecare naştere, a declarat primarul Lucian Borfotină. Potrivit edilului, sprijinul financiar va fi acordat în baza unei hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Cristeşti, pentru a susţine creşterea natalităţii.

"Am luat această decizie pentru a stimula cât de cât creşterea natalităţii în comuna Cristeşti. Pentru fiecare copil născut, Primăria Cristeşti va acorda suma de 500 de lei, cu condiţia ca cel puţin unul dintre părinţi să aibă domiciliul în comuna Cristeşti. Nu e un stimulent mare, dar e un punct de pornire. Sperăm să îl mărim de la an la an", a afirmat Lucian Borfotină pentru Agerpres.

Acesta susţine, de asemenea, că "natalitatea scade de la an la an şi implicit numărul copiilor din comună scade la un an la celălalt".

Statisticile arată că în comuna Cristeşti sunt înregistraţi oficial 4.866 de locuitori, însă numărul de naşteri înregistrate anul trecut de administraţia locală a fost de doar 43.