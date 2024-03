Mara Mareş: Ne pregătim pentru alegerile europarlamentare şi locale şi la nivelul TNL ne-am decis să facem o campanie curată şi civilizată

Deputata PNL Mara Mareş a declarat, sâmbătă, că Tineretul Naţional LIberal se pregăteşte pentru alegerile europarlamentare şi locale şi la nivelul TNL s-au decis să facă o campanie curată şi civilizată sub devizia Europa în fiecare localitate, care îşi propune să vorbească şi să arate care sunt beneficiile UE, potrivit news.ro

”Ne pregătim pentru alegerile europarlamentare şi locale şi la nivelul TNL ne-am decis să facem o campanie curată şi civilizată sub devizia Europa în fiecare localitate, care îşi propune să vorbească şi să arate care sunt beneficiile UE pentru generaţia noastră. Nici noi, la TNL şi nici PNL nu are timp de pierdut cu frustrările unora, cu populişti, cu extremişti, cu oamenii care (..) vor doar să ne întoarcă in timp şi să ne pună piedici. Diferenţa dintre ei şi noi, liberalii, este că noi livrăm soluţii şi munca administraţiilor liberale, a europarlamentarilor noştri, a a creat proiecte foarte mari, au creat locuri de muncă”, a declarat Mara Mareş, în Conferinţa regională „Europa în fiecare localitate” care a avut loc în Argeş.

Preşedinta TNL a afirmat că îşi propun ca la alegerile locale să spargă recordul de aleşi locali şi să aibă cel puţin un tânăr pe loc eligibil.

”Parte a campaniei noastre, Europa în fiecare localitate, o reprezintă şi caravana Europa pentru tineri, acest steag uriaş pe care ştiu că l-aţi văzut în multe judeţe, astăzi a ajuns şi la Piteşti. Ne propunem să arătăm tuturor oamenilor ce înseamnă administraţiile liberale şi să ne îndreptăm votul spre cei care deja au confirmat. Pentru noi, pentru TNL, este momentul să le arătăm tuturor că nu toţi politicienii sunt la fel”, a mai spus Mara Mareş.