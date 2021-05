Marc-Andre ter Stegen, portarul echipei FC Barcelona, ratează EURO 2020

Portarul echipei FC Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, rezerva lui Manuel Neuer în echipa naţională a Germaniei, nu va participa la EURO 2020 în această vară din cauza unei operaţii la genunchi, scrie AFP.

''Am decis împreună cu echipa medicală de la clubul meu să mai fac o operaţie la genunchi. Sunt trist să ratez EURO. Pentru prima dată în ultimii ani îmi voi susţine naţionala de acasă, ca un fan'', a scris Ter Stegen (29 ani) pe contul său de Instagram.

Operaţia sa este programată pentru 20 mai la Oslo. Lui Ter Stegen, care are doar 24 de selecţii la Mannschaft, i-a fost greu în ultimii ani să se împace cu supremaţia lui Neuer la naţională. Selecţionerul Joachim Loew l-a favorizat întotdeauna pe portarul lui Bayern Munchen, care este şi căpitanul Germaniei.În absenţa sa, portari de rezervă vor fi Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) şi Bernd Leno (Arsenal).Germania este una din adversarele României în preliminariile Cupei Mondiale 2022.Programat iniţial în 2020, EURO 2020 a fost amânat pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 11 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).