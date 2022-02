Marcel Ciolacu: Părerea mea este că pandemia nu se încheie, dar o să fie o relaxare

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică, la Antena 3, că din punctul său de vedere românii trebuie să învețe să trăiască cu virusul SARS-COV-2.

„Parerea mea este ca pandemia nu se incheie, dar o sa fie o relaxare. Aceasta tulpina nu le pune viata asa de mult in pericol celor vaccinati. In Bucuresti se estimeaza 83% imunizare. Raman la parerea ca macar daca o doza de vaccin am face, ne-am feri mai mult sa aglomeram spitalele si sa ne punem viata in pericol”, a declarat Ciolacu.

„Eu sunt multumit de cum dl Rafila a gestionat, a si comunicat. Am facut apel la politiceni sa ne abtinem sa comentam despre pandemie astfel incat specialistii sa fie cat mai credibili”, a adăugat acesta.

Liderul PSD mai crede că „o sa trebuiasca sa ne invatam sa traim cu acest virus”.

Ciolacu a mentionat ca desi mastile de protectie nu vor mai fi obligatorii in spatiul public, totusi ii revine fiecaruia raspunderea sa poarte masca cand ajunge in spatii aglomerate.

„Eu nu-l vad pe Raed Arafat sa fi luat o decizie cu rea-credinta”, a mai declarat social-democratul.