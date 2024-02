Marcel Ciolacu pregătește dosarul nuclear în Guvern: aruncă în aer scandalul Roșia Montana (Surse)

În 2013, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta sub sloganul ”Uniți, salvăm Roșia Montană”. Presiunea pusă atunci politicului a determinat Guvernul să nu aprobe exploarea de la Roșia Montana, iar Gabriel Resources a dat în judecată România.

Sentința oficială în acest dosar va fi dată pe 10 februarie, dar neoficial deja se știe că România a pierdut acest proces.

După ce se va da verdictul final în acest proces, premierul Marcel Ciolacu va desecretiza ședința de Guvern în care s-a cerut ca Roșia Montana să nu intre în patrimoniul UNESCO, ne-au precizat surse guvernamentale.

Fix în ziua în care a vrut să rezolve problema Roșia Montană, ministrul de Finanțe de atunci a fost schimbat din funcție, iar din Guvern se vor desecretiza inclusiv discuțiile care au avut loc în acele zile.

Prostele din anul 2013

În 2013, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și au protestat timp de trei săptămâni față de exploatarea aurului de la Roșia Montană, care ar fi distrus zona. În mai multe orașe din țară, inclusiv în București, dar și în străinătate s-au organizat acțiuni de protest față de proiectul legislativ adoptat de Guvernul Ponta care a fost trimis atunci la Parlament în vederea exploatării aurului la Roșia Montană.

A fost înființată și o comisie specială în Parlament, condusă de Darius Vîlcov. Totul a fost tranșat într-o singură noapte, atunci când s-a primit un telefon misterios în Parlament, iar de a doua zi s-a pus cruce exploatării de la Roșia Montană, ulterior începând războiul cu cei de la Gabriel Resources.

În iunie 2017, compania canadiană, acționarul majoritar Roșia Montană Gold Corporation, a chemat România în instanță la un Tribunal al Băncii Mondiale, unde a invocat pierderi de miliarde de dolari din cauză că Guvernul de la Bucureşti a decis să nu aprobe exploatarea minei de aur Roşia Montană.

Război între foștii premieri Victor Ponta și Dacian Cioloș

Dacian Cioloș acuză că afacerea Roșia Montană este una pentru care PSD este de vină.

„Compania Roşia Montană Gold Corporation a dat în judecată statul român în iulie 2015, când prim-ministru era Victor Ponta. Evident, pentru Marcel Ciolacu este de vină Cioloş, care a ajuns la guvern în decembrie 2015, şi nu consilierul său "onorific" Ponta care, prin acţiunile sale şi ale prietenului Vâlcov, care era şeful Comisiei pentru Roşia Montană din Parlament, a dus România în această fundătură. Guvernul Ponta şi compania Roşia Montană Gold Corporation s-au înţeles, practic, în 2013 pentru demararea proiectului", a explicat fostul premier.

Victor Ponta îl acuză pe Dacian Cioloș

”In 2021 Dacian Ciolos anunta fericit ca, de ziua lui, a primit cadou “Rosia Montana in UNESCO” ; nu a zis daca a primit cadou si de la Soros de ziua lui! Dar Romania a primit “cadou” de la Ciolos un proiect distrus, un proces pierdut si multe miliarde pierdute! In orice tara normala Ciolos ar fi judecat pentru “subminarea economiei nationale” - dar in Romania il punem pe Ciolacu ( si contribuabilii romani) sa plateasca!

Proiectul “Rosia Montana” a demarat in Romania in anul 2000 - desi a fost dorit de miliardarul George Soros a ajuns la alti oligarhi din lumea Internationala a aurului! De aici au inceput problemele - si bietii romani o sa plateasca iar “oalele sparte” .

PSD a incercat sa salveze situatia.

Proiectul de lege pentru “Rosia Montana” prevedea conditii extrem de bune pentru Romania - aproape 350 milioane de Euro / an incasari din redevență, taxe si impozite plus toate lucrarile de decontaminare a lacurilor de cianură ramase din perioada comunista. In Parlament PSD a initiat si condus o Comisie Speciala care sa gaseasca solutiile cele mai bune si sa prezinte transparent oamenilor situatia.

PNL initial a sustinut proiectul de lege/ după care, in Septembrie 2013 s-au razgandit si au anuntat oficiala ca voteaza impotriva!

In 2014 candidatul PNL la Prezidențiale, Klaus Iohannis, a anuntat clar ca este impotriva Proiectului!

In 2015 Klaus Iohannis a realizat ca trebuie sa isi schimbe abordarea/ si a spus ca trebuie renegociat. Moment in care “sorosistii” s-au activat la proteste . Si asa a aparut “din joben” Dacian Ciolos - cel mai sigur “vanzator” al Romaniei. Ca sa fie sigur ca “Proiectul” va fi blocat definitiv Guvernul “Ciolos” a cerut inscrierea Zonei “Rosia Montana” în Patrimoniul UNESCO.

Guvernele PSD au incercat sa amane “operatiunea” lui Ciolos de la UNESCO - stiind ca acesta inseamna 100% ca pierdem orice proces internațional cu investitorii. Au reusit pana in 2020.

In 2018 chiar s-a discutat in CSAT problema Rosia Montanta - UNESCO - proces cu investitorii CSAT lasă dosarul Roșia Montana în grija Executivului.

Dar a venit Guvernul PNL - USR . Si Ciolos a primit “cadou de ziua lui” inscrierea in UNESCO - si Romania a primit cadou de ziua lui Ciolos un proces de miliarde!

Din 2021 a fost clar ca Romania o sa piarda procesul . Dar Ciolos era recompensat cu functii prin Parlamentul European ; iar Iohannis a “uitat” ce a spus in campania din 2014 si cum a votat PNL - si spune ca e “treaba Guvernului” ( adica a lui Ciolacu ????)!”, a spus fostul premier al României.