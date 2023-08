Marcel Ciolacu pune degetul pe rană: România nu-și mai poate permite să mergă mai departe fără o reformă administrativă, de fond, nu de formă

Premierul Marcel Ciolacu a declarat în cadrul unui interviu la Apleph News că România va ajunge la un deficit mai mare decât anul trecut dacă nu vor fi efectuate reforme de fond și nu de formă.

„România în acest moment, fără nicio măsură, va ajunge la un deficit mai mare decât anul trecut, deci la un deficit mai mare de 6,2% dacă guvernul României nu ia în acest moment nicio măsură. Ce înseamnă acest lucru? Automat va duce la blocarea fondurilor europene, la costuri mult mai mari de împrumut pentru acoperirea deficitului și cum e și normal, va duce cu mult mai devreme decât alegerile din 2024 la o instabilitate politică.

Premierul a punctat că nu aconvins CE să scadă ținta de deficit sub 4,4%

”Am avut discuții cu Comisia, și este normal să am aceste discuții, dar nu amconvenit. În acest moment România are asumat printr-un acord unde ficit de 4,4%. Avem o stabilitate macroeconomică, România suportă un de ficit de 6,2% și suportă plățile care acoperă aproape 50% din datoria publică. Ar fi o greșeală pe care eu nu mi-o asum, să nu luăm anumite măsuri, în acest moment în care trebuiesc luate și să lăsăm România să intreîntr-o instabilitate și într-o criză economică. În acest moment nu are criză economică, nu are o problemă cu privire la securitatea energetică, nu avem probleme cu privire la securitatea alimentară. Avem, datorită acestei coaliții, investiții directe de peste 10 miliarde. România nu-și mai poate permite să mergă mai departe fără o reformă administrativă, de fond, nu de formă.