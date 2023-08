Marcel Ciolacu taie în 'carne vie': Reformele în sistemul bugetar și fiscal vor fi date în oglindă - Când se vor face

Marcel Ciolacu, premierul României, a spus, luni seară, la Aleph News, că până la sfârșitul lunii va fi dată OUG pentru reformele în sistemul bugetar și fiscal.

"Dacă nu luăm măsuri va fi o situație dramatică. Nu trebuie măsuri de noi taxe. Astăzi am stat cu ministrul finanțelor și Nicolae Ciucă și am stabilit că reformele încep după adoptarea OUG. Va trebui dată până la sfârșitul lunii. Am avut discuția politică. Reformele vor fi date în oglindă.

99% din reforma administrativă și fiscală se vor da concomitent. Cât scădem din cheltuieli, atât venim și cu venituri.

Vom crea cadrul legal pentru o reformă administrativă în România. Se vor aplica atât de anul acesta, cât și de anul viitor.

Din 2010 trebuie să învățăm cel mai mult. Se vorbește de o gaură la buget. Este cu 11%, nu 14%, cât s-a estimat.

Să nu credeți că bugetul consolidat al României îl gândește doar ministrul. Marea problemă este fondul, tot timpul am mermelit-o. Veniturile din construcția PIB reprezintă 42 la sută.

România nu poate fi un off-shore. Nu poți face măsuri fiscale europene. Nu înseamnă că eu voi fi de acord să venim cu noi taxe. Nu a estimat nimeni greșit, a fost o proiecție", a spus Marcel Ciolacu.