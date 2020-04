Marcel Vela: Avem probleme cu poliția locală, face abuzuri, nu respectă ordonanțele / VIDEO

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi, într-o transmisiune online, că MAI nu a apelat până acum la încadrări din alte surse pentru că momentan instituția face față cu angajații pe care îi are și pentru că încadrările din surse externe reprezintă ultima soluție dat fiind că dacă poliția locală „face unele abuzuri” ar fi riscant să fie trimise pe teren persoane fără experiență.

„Cei bolnavi sau doar izolati (din randul personalului MAI) sunt intr-un procent destul de mic. Suntem ajutati in toate misiunile de MApN si politiile locale. Daca se iveste situatia sa avem nevoie, avem posibilitatea de a acoperi toate punctele de control cu studentii de la academie si scolile de politie. Momentan actuala echipa din teren face fata. Daca mai e nevoie, avem si rezervisti care vor ajuta.

De ce nu am apelat pana acum la incadrari din surse externe? Pentru ca, vedeti, si acum avem probleme cu politia locala care amendeaza, care face unele abuzuri, nu respecta prevederile Ordonantelor in litera si in spiritul fiecarei ordonante. Imaginati-va ca luam pe cineva din sursa externa si coboram in strada sa aplice legea, va fi dificil sa nu se greseasca si sa nu ajungem la un comportament, pot sa apara fel de fel de conflicte sau probleme la nivelul relatiei directe cu cetateanul”, a declarat Marcel Vela.

