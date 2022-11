Marea Britanie şi Australia s-au calificat în semifinalele Billie Jean King Cup

Marea Britanie şi Australia se vor înfrunta în semifinalele competiţiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, al cărei turneu final ale loc la Glasgow, după victoriile categorice obţinute joi.

Învinse marţi de Kazahstan, britanicele au reuşit să învingă formaţia Spaniei cu scorul de 3-0, devansând în ierarhia finală celelalte echipe într-o grupă echilibrată (C), în care fiecare echipă a obţinut o victorie.Heather Watson (115 WTA) a început perfect confruntarea, învingând-o pe Nuria Parrizas, cu 6-0, 6-2, după care Harriet Dart (98 WTA) a realizat performanţa zilei, învingând-o pe Paula Badosa, numărul 13 mondial, cu 6-4, 6-3. Alicia Barnett şi Olivia Nicholls au adus victoria la dublu, sinonimă cu calificarea în semifinale.În Grupa B, Australia a confirmat succesul inaugural reuşit în faţa Slovaciei (2-1), învingând Belgia cu 3-0, Storm Sanders (237 WTA) obţinând o nouă victorie nescontată, de data aceasta în duelul cu Alison van Uytvanck (54 WTA), cu 6-2, 6-2. Ajla Tomljanovic a adus al doilea punct Australiei, beneficiind de abandonul belgiencei Elise Mertens (29 WTA), accidentată la un umăr.Australia, învinsă în finala Fed Cup (fostul nume al competiţiei), în 2019, de către Franţa, nu a mai câştigat trofeul din 1974 în această competiţie în care are şapte titluri.În Grupa A, Canada a învins clar Italia, cu 3-0, urmând să joace vineri pentru calificarea în semifinale contra Elveţiei.Leylah Fernandez (40 WTA), finalistă la US Open în 2021, a devenit prima jucătoare care a câştigat cu 6-0, 6-0 de schimbarea formatului competiţiei în 2019, victima sa, Martina Trevisan, fiind mai bine clasată în ierarhia mondială, pe locul 28. Fernandez a adus punctul victoriei, după ce Bianca Andreescu (45 WTA) o învinsese în prima partidă pe Elisabetta Cocciaretto (65 WTA) cu 7-6 (7/3), 6-3.În Grupa D, Cehia va juca un meci decisiv cu formaţia SUA, vineri, după victoria obţinută în faţa Poloniei (2-1). Katerina Siniakova şi Marketa Vondrousova au adus punctul decisiv la dublu, în faţa perechii Katarzyna Kawa/Magda Linette (6-2, 6-3).Rezultatele înregistrate joi:Grupa ACanada - Italie 3-0Bianca Andreescu (Canada) - Elisabetta Cocciaretto (Italia) 7-6 (7/3), 6-3Leylah Fernandez (Canada) - Martina Trevisan (Italia) 6-0, 6-0Gabriela Dabrowski/Leylah Fernandez (Canada) - Jasmine Paolini/Lucia Bronzetti (Italia) 6-1, 6-1Clasament1. Canada 1 victorie (3-0)1. Elveţia 1 victorie (3-0)2. Italia 2 înfrângeri (0-6)Grupa BAustralia - Belgia 3-0Storm Sanders (Australia) - Alison van Uytvanck (Belgia) 6-2, 6-2Ajla Tomljanovic (Australia) - Elise Mertens (Belgia) 4-6, 6-4, 3-0 (abandon Mertens)Storm Sanders/Samantha Stosur (Australia) - Ysaline Bonaventure/Kirsten Flipkens (Belgia) 6-4, 6-3Clasament1. Australia 2 victorii (5-1)2. Slovacia 1 victorie - 1 înfrângere (3-3)3. Belgia 2 înfrângeri (1-5)Grupa CMarea Britanie - Spania 3-0Heather Watson (Marea Britanie) - Nuria Parrizas Diaz (Spania) 6-0, 6-2Harriet Dart (Marea Britanie) - Paula Badosa (Spania) 6-3, 6-4Alicia Barnett/Olivia Nicholls (Marea Britanie) - Aliona Bolsova Zadainov/Rebeka Masarova (Spania) 7-6 (7/5), 6-2Clasament1. Marea Britanie 1 victorie - 1 înfrângere (4-2)2. Spania 1 victorie - 1 înfrângere (3-3)3. Kazahstan 1 victorie - 1 înfrângere (2-4)Grupa DCehia - Polonia 2-1Karolina Muchova (Cehia) - Magdalena Frech (Polonia) 6-2, 6-2Magda Linette (Polonia) - Karolina Pliskova (Cehia) 6-4, 6-1Katerina Siniakova/Marketa Vondrousova (Cehia) - Katarzyna Kawa/Magda Linette (Polonia) 6-2, 6-3Clasament1. Cehia 1 victorie (2-1)2. SUA 1 victorie (2-1)3. Polonia 2 înfrângeri (2-4)