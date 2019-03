Maria Grapini sare în APĂRAREA lui Tudorel Toader: 'M-as bucura sa înțelegem cat mai multi ce-a spus ministrul Toader'

În plin scandal privind posibila demitere a ministrului Justiției, Tudorel Toader, europarlamentarul Maria Grapini sare în apărarea acestuia.

"M-as bucura sa înțelegem cat mai multi ce-a spus ministrul Toader: sa ne păstram demnitatea si dreptul de legiferare la nivel național. Recomandarile GRECO nu sunt obligatorii,legiferare se face in context național.UE este o uniune de state independente,suverane si cu Constituții proprii.Statul de drept inseamna statul in care legile sunt votate in parlament si avizate de Curtea Constituțională", scrie Grapini pe Facebook.

Astăzi, după ce ședința în cadrul căreia urma să se voteze moțiunea simplă la adresa lui Tudorel Toader a fost suspendată din lipsă de cvorum, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ședință în coaliție pentru a se discuta nemulțumirile privind activitatea ministrului Justiției, Tudorel Toader.